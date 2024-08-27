TCMB Toplantı Özeti: Para Politikası ve Ekonomik Göstergeler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Gözlemleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 20 Ağustos tarihli toplantısına dair önemli verileri paylaştı. Ekonomik göstergeler, üçüncü çeyrekte yurt içi talebin yavaşladığını ve bunun enflasyon üzerindeki etkisinin azaldığını gösteriyor.

Ekonomik Göstergelerdeki Değişim

Özette, haziran ayında perakende satış hacim endeksinin aylık bazda artmasına karşın, çeyreklik bazda limitli bir düşüş yaşandığı ifade edildi. Ayrıca, ticaret satış hacim endeksinde de belirgin bir çeyreklik gerileme olduğu vurgulandı. Hizmet üretim endeksi de ikinci çeyrekte sınırlı bir azalma gösterdi.

Tüketim ve İstihdam Verileri

Mevsimsellikten arındırılmış tüketim malı ithalatında azalış devam etmekte. Temmuz ayındaki kart harcamaları aylık bazda sınırlı bir azalma ile çeyreklik bazda ise yatay seyir izledi. Haziran ayında sanayi üretiminde yüzde 2,1 azalma kaydedilirken, yıllık bazda %4,7’lik bir gerileme olduğu belirtildi.

İstihdam ve İşsizlik Raporu

Mevsimsellikten arındırılmış istihdam, çeyreklik bazda %0,6 artışla 32,7 milyon kişiye ulaştı; işsizlik oranı ise %8,8 düzeyinde sabit kaldı. Ancak, imalat sanayi firmalarının gelecek dönem istihdam beklentilerinin düştüğü gözlemleniyor.

Cari İşlemler ve Dış Ticaret

Haziran ayında cari işlemler dengesi 407 milyon dolar fazla verdi fakat yıllık cari açığın 24,8 milyar dolara yükseldiği görüldü. Temmuz ayında ise ithalatta düşüş, ihracatta ise yatay seyir gözlemlendi.

Dış ticaret verileri ile ilgili yapılan değerlendirmelerde, yılın ikinci çeyreğinde ekonomik büyümenin sınırlı bir şekilde devam edeceği öngörülüyor. Yurt dışında borçlanma imkânlarının iyileşmesi, bankacılık sektörünün uzun vadeli borç çevirme oranlarının artmasıyla paralel bir gelişme gösteriyor.