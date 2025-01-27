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TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, üç TL depo alım ihalesiyle toplamda 820 milyar lira değerinde işlemler yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:54
TCMB Üç TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB'den Üç TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 100 milyar liralık, 700 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç farklı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

100 Milyar Liralık İhalede İstatistikler

24 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde toplam teklif tutarı 60 milyar 895 milyon lira olurken, gerçekleşen tutar 43 milyar 270 milyon lira olarak kaydedildi.

Bu ihalede, minimum faiz oranı %45,3, maksimum faiz oranı %45,99 ve ortalama faiz oranı ise %45,93 seviyesinde gerçekleşti.

700 Milyar Liralık İhale Sonuçları

28 Ocak vadeli 700 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 674 milyar 781 milyon lira olarak belirlendi.

Bu ihale için belirlenen faiz oranları ise minimumda %44,95, maksimum ve ortalama olarak ise %45 oldu.

20 Milyar Liralık İhale Değerlendirmesi

Bankanın 3 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif ve gerçekleşme tutarı 11 milyar 800 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihale için belirlenen faiz oranları ise minimum, maksimum ve ortalama olarak %45 seviyesinde ilan edildi.

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