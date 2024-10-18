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TCMB'ye Göre Alım Satıma Konu Olmayan Doviz Kurları

Türkiye Merkez Bankası'nın döviz kurlarıyla ilgili verileri yayımlandı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:07
TCMB'ye Göre Alım Satıma Konu Olmayan Doviz Kurları

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ait bilgi amaçlı kur tablosunu duyurdu. Aşağıda bu dövizlerin kodları ve Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03488
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37593
BHDBAHREYN DİNARI90.7362
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28627
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.9295
BWPBOTSVANA PULASI2.5623
BRLBREZİLYA REALİ6.0497
DZDCEZAYİR DİNARI0.25657
CZKÇEK KORUNASI1.4707
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00221
MADFAS DİRHEMİ3.4523
PHPFİLİPİN PESOSU0.59505
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9433
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5862
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40692
HKDHONG KONG DOLARI4.4033
IQDIRAK DİNARI0.02611
ISKİZLANDA KRONU0.24891
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07086
KESKENYA ŞİLİNİ0.26519
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00804
LYDLİBYA DİNARI7.1094
HUFMACAR FORİNTİ0.09276
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60297
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.9473
MXNMEKSİKA PESOSU1.7353
EGPMISIR LİRASI0.70346
MDLMOLDOVA LEYİ1.9203
NADNAMİBYA DOLARI1.9434
NGNNİJERYA NAİRASI0.02092
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00267
PENPERU YENİ SOLU9.1048
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.6119
RSDSIRP DİNARI0.31709
SGDSİNGAPUR DOLARI26.0722
SDGSUDAN POUNDU0.05698
SYRSURİYE LİRASI0.00263
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9434
THBTAYLAND BAHTI1.0309
TNDTUNUS DİNARI11.0731
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.7749
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.82964
OMRUMMAN RİYALİ88.8612
JODÜRDÜN DİNARI48.2502
VNDVİETNAM DONGU0.00136
ILSİSRAİL ŞEKELİ9.2311
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0667
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.7771

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