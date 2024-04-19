TCMB yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini açıkladı: Dolar 40 TL olacak

Merkez Bankası, dolar, faiz, enflasyon ve büyümeye dair beklentileri ile ilgili anket sonuçlarını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dolar, enflasyon, faiz ve büyüme ile ilgili tahminlerin yer aldığı Nisan ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette yer alan sonuçlara göre, yıl sonu dolar beklentisi Nisan anketinde 40.01 olarak görülüyor. Öte yandan bir önceki ankette yıl sonu dolar beklentisi 40.53 olarak görülmüştü. 12 ay sonrası için dolar tahminleri ise 42.47 olarak açıklandı.

Enflasyon beklentisi düşerken, faiz beklentisi arttı

Anket katılımcılarının, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi, önceki ankette yüzde 45.82 iken bu ankette yüzde 51,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki ankette yüzde 45, Nisan anketinde ise yüzde 50,00 olarak görüldü.

Ankette yer alan katılımcıların TÜFE beklentisi Mart anketinde yüzde 44,19 civarındaydı. Bu beklenti Nisan anketinde yüzde 44,16’a geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki ankette 36,70 olmuştu. Nisan anketinde ise beklentiler yüzde 35,17’e düştü.

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki ankette de Nisan ayı anketinde de sabit kalarak yüzde 3,3 oldu.