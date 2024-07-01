TEB'de vadesiz hesabı olanlara faizsiz 25.000 TL kredi! Düğün, nişan masraflarını silip süpürecek

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından nakde sıkışan dar gelirliler için TEB olarak bilinen Türkiye Ekonomi Bankası yeni bir kampanya başlattı. Mevcut müşterilerine faizsiz kredi müjdesi veren banka, acil ihtiyaçlar için hızlı bir şekilde kredi kullandırılacağını vurguladı. Böylelikle de Temmuz ayında da nakde sıkışanlara faizsiz kredi seçeneği sunuldu.

Yeni kampanyasında TEB, mevcut müşterilerine özel faizsiz kredi seçeneğini duyururken detayları da açıkladı. Açıklanan detaylarda faizin 0 oluşu ve kolay geri ödeme imkanı birçok müşteriyi şimdiden cezbetti. Böylelikle de Temmuz ayında da dar gelirliye faizsiz kredinin kapısı aralanmış oldu.

Peki TEB 25 bin lira faizsiz kredide hangi şartları belirledi? Kimler ne şekilde bu krediden faydalanabilecek? TEB faizsiz 25 bin lira kredinin başvuru detayları neler?





TEB, mevcut ve yeni müşterilerine yönelik cazip bir fırsat daha sundu! Sunulan kampanya kapsamında düğün, tatil, eğitim veya ev tadilatı gibi büyük harcamalar öncesinde ihtiyaç duyulan finansal destek, 25.000 TL'ye kadar yükseltildi. Üstelik faizsiz olarak sunulan bu destekte TEB, tüm koşulları da açıkladı. Yalnızca mevcut müşteriler için geçerli olan kampanyada TEB, mobil uygulama, internet bankacılığı ve şubeler üzerinden başvuruları alacağını duyurdu.

TEB faizsiz 25 bin lira krediye başvuru nasıl yapılır?

Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak isteyen müşterilerin, kampanya koşullarını dikkatlice incelemeleri ve başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için TEB'in internet şubesi, mobil uygulaması veya en yakın TEB şubesine gidilmesi gerektiği aktarılırken, kampanyanın son günü de netleşti. TEB’in aktardığına göre mevcut müşteriler, 31 Temmuz tarihine kadar faizsiz kredi kampanyasından faydalanabilecekler.





TEB’ten yalnızca mevcut müşterilere özel kampanya!

TEB'in bu faizsiz kredi kampanyası, bankacılık sektöründe rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde yenilikçi bir adım olarak öne çıktı. Yalnızca mobil uygulama, internet bankacılığı ve TEB şubeleri üzerinden başvuru yapılabilecek olan kampanyada geri ödeme koşulları da kolaylaştırıldı. Mevcut TEB müşterilerinin eşit taksitli olarak ödeme yapacağı aktarılırken, kredinin faizsiz olması dolayısıyla ek ücretlerin ödenmeyeceği aktarıldı. Ayrıca, 31 Temmuz’un son gün olduğu ve bu tarihe kadar yapılan kredi başvurularının yalnızca faizsiz olarak kullandırılacağı vurgulandı.