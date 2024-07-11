Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

TEB Bankası, acil nakit ihtiyacı olanlar için yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, 70 bin TL'ye kadar kredi almak isteyenler, uygun faiz oranlarıyla hızlı bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kredi notu düşük olanlar dahi bu avantajdan yararlanarak ödemelerini hesaplarına geçirebilecekler.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 16:22
TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

TEB Bankası, 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenlere çeşitli kolaylıklar sunuyor. Bankanın belirlediği kredi şartlarına uygun olan herkes, banka şubelerine giderek veya TEB MOBİL uygulaması üzerinden başvurusunu hızlıca gerçekleştirebilecek. Özellikle acil para ihtiyacı olanlar, aynı gün içinde sonuç alarak kredilerini kullanabilecekler.

TEB

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU VE GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

TEB Bankası müşterileri, kredi başvurusunu SMS yoluyla da yapabilecekler. TC kimlik numarasını 4466'ya mesaj olarak gönderenler, başvurularının sonucunu hızlıca öğrenebilecekler. Kredi onaylandığı takdirde, müşteriler diledikleri şekilde kredi tutarını kullanabilecekler. Ayrıca, ilk taksit ödemesi için 3 ay erteleme seçeneği de sunuluyor, bu da müşterilere esnek ödeme imkanı sağlıyor.

Bu yeni kredi kampanyasıyla TEB Bankası, nakit ihtiyacı olanlara hızlı ve güvenilir bir çözüm sunarak finansal rahatlama sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

BİM'de çeyizlik ürünler bomba fiyata geliyor! 11-12-13-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve 3 banka duyurdu! Az önce bankaya koşturacak duyuru geldi

TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

Maaşlar artmasa da promosyonlar arttı! 21.000 TL promosyonu Yapı Kredi açıkladı

El ve ayak nasırını 24 saatte geçiriyor! Keşke daha önce bilseydim diyeceksiniz

Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

En az lise mezunu olmak şart! KPSS puan şartsız devlet memuru alımına start verildi

Bankadan 3.000 TL destek! Bu keyif ayakları yerden kesecek

BİM'de çeyizlik ürünler bomba fiyata geliyor! 11-12-13-14 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu

Tarım Kredi'den kapış kapış gidecek Aşure Malzemesi indirimi! Her haneye girecek

Emeklilere düğün bayram ettirecekler! Başvuranlar 12 ay tek kuruş para ödemeyecek

Toplu taşımada yeni dönem! Otobüs, metrobüs, tramvay kullanana 90 dakika bedava müjdesi