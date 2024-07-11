TEB'den borç kapatan 70.000 TL hızlı kredi! Eşten dosttan borç aramayı bitirecek

TEB Bankası, 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenlere çeşitli kolaylıklar sunuyor. Bankanın belirlediği kredi şartlarına uygun olan herkes, banka şubelerine giderek veya TEB MOBİL uygulaması üzerinden başvurusunu hızlıca gerçekleştirebilecek. Özellikle acil para ihtiyacı olanlar, aynı gün içinde sonuç alarak kredilerini kullanabilecekler.





SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU VE GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

TEB Bankası müşterileri, kredi başvurusunu SMS yoluyla da yapabilecekler. TC kimlik numarasını 4466'ya mesaj olarak gönderenler, başvurularının sonucunu hızlıca öğrenebilecekler. Kredi onaylandığı takdirde, müşteriler diledikleri şekilde kredi tutarını kullanabilecekler. Ayrıca, ilk taksit ödemesi için 3 ay erteleme seçeneği de sunuluyor, bu da müşterilere esnek ödeme imkanı sağlıyor.

Bu yeni kredi kampanyasıyla TEB Bankası, nakit ihtiyacı olanlara hızlı ve güvenilir bir çözüm sunarak finansal rahatlama sağlıyor.