TEİAŞ'tan Temmuz: 1,1 Milyar Lira Kapasite Mekanizması Desteği 32 Santrale

TEİAŞ, 32 Santrale Temmuz Ayı İçin 1,1 Milyar Lira Ödeme Yapacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kapasite mekanizması kapsamında 32 elektrik üretim santraline temmuz ayı için 1 milyar 116 milyon 23 bin 579 lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Ödeme Listesi ve En Yüksek Pay

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine ilişkin ödeme listesi TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale temmuz ayı için toplam 1 milyar 116 milyon 23 bin 579 lira ödenecek.

Ödemeler arasında en yüksek pay 105 milyon 791 bin 691 lirayla Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 76 milyon 401 bin 140 lira tutarındaki kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

Amaç: Arz Güveni ve Sürdürülebilirlik

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor. Bu uygulama ile enerji arzının sürekliliği ve sistem güvenliği destekleniyor.