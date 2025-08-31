DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.461.778,38 0,06%

TEİAŞ'tan Temmuz: 1,1 Milyar Lira Kapasite Mekanizması Desteği 32 Santrale

TEİAŞ, kapasite mekanizması kapsamında 32 santrale temmuz için toplam 1 milyar 116 milyon 23 bin 579 lira ödeme yapacak; en yüksek pay Hidro-Gen Enerji'ye.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 11:17
TEİAŞ'tan Temmuz: 1,1 Milyar Lira Kapasite Mekanizması Desteği 32 Santrale

TEİAŞ, 32 Santrale Temmuz Ayı İçin 1,1 Milyar Lira Ödeme Yapacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kapasite mekanizması kapsamında 32 elektrik üretim santraline temmuz ayı için 1 milyar 116 milyon 23 bin 579 lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Ödeme Listesi ve En Yüksek Pay

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine ilişkin ödeme listesi TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale temmuz ayı için toplam 1 milyar 116 milyon 23 bin 579 lira ödenecek.

Ödemeler arasında en yüksek pay 105 milyon 791 bin 691 lirayla Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 76 milyon 401 bin 140 lira tutarındaki kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

Amaç: Arz Güveni ve Sürdürülebilirlik

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor. Bu uygulama ile enerji arzının sürekliliği ve sistem güvenliği destekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aroya kruvaziyeri Marmaris'e 2 bin 684 yolcu getirdi
2
TEİAŞ'tan Temmuz: 1,1 Milyar Lira Kapasite Mekanizması Desteği 32 Santrale
3
TZOB: Ağustosta Üretici-Market Fiyat Farkı Havuçta %335,3; Yeşil Fasulye Markette %56 Arttı
4
Türkiye'nin Elektrik Kurulu Gücü 120 bin 163 Megavatı Aştı — Yenilenebilir Enerjinin Payı %61,1
5
TÜİK Yarın Açıklıyor: Türkiye'nin 2. Çeyrek Büyüme Beklentisi %3,87
6
Özelleştirme İdaresi Onayladı: Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişiklikleri
7
BTK'dan Mobil Haberleşme İhalesi: 700 MHz ve 3.5 GHz Paketleri 16 Ekim'de

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta