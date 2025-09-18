TEKNOFEST Drone Şampiyonu Hüseyin Ablak

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın birincisi Hüseyin Ablak oldu. Etkinlik İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi; STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz yarışmacıların kendi dronlarını tasarladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:41
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın Şampiyonu: Hüseyin Ablak

TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu organizasyon kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Final Etabı ve Kazanan

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın final etabı tamamlandı. Yarışmanın birincisi Hüseyin Ablak oldu.

STM Yetkilisinin Açıklaması

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz şu değerlendirmeyi yaptı: - "Yarışmacılar kendi dronlarını kendileri tasarlıyor. Bu dronlarla antrenmanlar yapıyorlar, farklı aşamalardan..."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinlik çerçevesinde TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın final etabı gerçekleştirildi.

