TEKNOFEST Mavi Vatan'da 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' Konferansı — İlber Ortaylı'nın Değerlendirmesi

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' konferansı düzenlendi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın değerlendirmesi

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferansta tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ortaylı, Türkiye'nin uluslararası alanda aktif ve çekinilen bir güç hâline gelmesinin temelinde "bahriye" bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin aktif, çekinilen bir kuvvet olması 'bahriye' ile sağlandı ve teknolojisi geliştirildi...." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca Türk askeri teknolojisinin gelişimine dair dikkat çekici bir tespitte bulunan Ortaylı, "İstisnai bir durum olarak Türk askeri teknolojisi, dünyadaki gelişmelerin aksine denizciliğin kendinden çıkmış değil, topçuluktan çıktı." dedi.

Konferans, denizcilik tarihi ve askeri teknoloji bağlamında Osmanlı ve Akdeniz'in önemi üzerine katılımcılara kapsamlı bir perspektif sundu.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan etkinlikler, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında ayrıca tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı (fotoğrafta) ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.