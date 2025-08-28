DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,98 -0,46%
ALTIN
4.493,06 -0,27%
BITCOIN
4.636.265,42 -0,61%

TEKNOFEST Mavi Vatan'da 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' Konferansı — İlber Ortaylı'nın Değerlendirmesi

TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenlenen 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' konferansında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin deniz gücünün 'bahriye' ile sağlandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:19
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' Konferansı — İlber Ortaylı'nın Değerlendirmesi

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' konferansı düzenlendi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın değerlendirmesi

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferansta tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ortaylı, Türkiye'nin uluslararası alanda aktif ve çekinilen bir güç hâline gelmesinin temelinde "bahriye" bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin aktif, çekinilen bir kuvvet olması 'bahriye' ile sağlandı ve teknolojisi geliştirildi...." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca Türk askeri teknolojisinin gelişimine dair dikkat çekici bir tespitte bulunan Ortaylı, "İstisnai bir durum olarak Türk askeri teknolojisi, dünyadaki gelişmelerin aksine denizciliğin kendinden çıkmış değil, topçuluktan çıktı." dedi.

Konferans, denizcilik tarihi ve askeri teknoloji bağlamında Osmanlı ve Akdeniz'in önemi üzerine katılımcılara kapsamlı bir perspektif sundu.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. 31 Ağustos'a kadar devam edecek olan etkinlikler, teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında ayrıca tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı (fotoğrafta) ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun katılımıyla "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEKNOFEST Mavi Vatan'da 'Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği' Konferansı — İlber Ortaylı'nın Değerlendirmesi
2
Yozgat'ta 15. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
3
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 229 bine geriledi
4
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 492 bin 900 liraya yükseldi
5
ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 3,3 büyüdü
6
TCMB Güncel Döviz Kurları — Gösterge Kurlar ve Çapraz Kurlar

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi