TEKNOFEST Mavi Vatan'da Uzun Kuyruklar: Vatandaşlar Gemilere Akın Etti

Üçüncü gün yoğunluğu ve ziyaretçi ilgisi

Ziyaretçi Mehmet Emek: "Memleketimizin pırıl pırıl evlatlarının bu ürünleri yapması bizi ziyadesiyle gururlandırıyor"

Ziyaretçi İsmet...

Anadolu Ajansını

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde vatandaşlar, ziyarete açılan gemileri görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.