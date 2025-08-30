DOLAR
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Uzun Kuyruklar: Vatandaşlar Gemilere Akın Etti

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren gemileri görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 13:22
Üçüncü gün yoğunluğu ve ziyaretçi ilgisi

TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde, etkinlik alanına gelen vatandaşlar ziyarete açılan gemileri görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Ziyaretçi Mehmet Emek: "Memleketimizin pırıl pırıl evlatlarının bu ürünleri yapması bizi ziyadesiyle gururlandırıyor"

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor. TEKNOFEST Mavi Vatan'ın üçüncü gününde vatandaşlar, ziyarete açılan gemileri görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

