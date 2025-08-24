TEKNOFEST Mavi Vatan: İstanbul Boğazı Fotoğraflarını #TeknofestMaviVatan ile NSosyal'de Paylaş, Hediye Kazan

TEKNOFEST Mavi Vatan: İstanbul Boğazı'ndan Paylaş, Hediye Kazan

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında, İstanbul Boğazı geçişine ilişkin fotoğraflarını #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyal'de paylaşanlara özel hediyeler verilecek.

Nasıl katılınır?

Boğaz geçişinden çektiğiniz en etkileyici kareleri #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'de paylaşmanız yeterli. Paylaşılan fotoğraflar arasından seçilecek katılımcılar özel hediye kazanacak.

TEKNOFEST duyurusu

TEKNOFEST'in NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün günlerden #TeknofestMaviVatan. Boğaz geçişinden çektiğin en güzel fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaş, en özel hediyeyi kazan."

Katılım ve görüntü paylaşımıyla ilgili tüm detaylar TEKNOFEST'in resmi duyurularında yer almaktadır; fotoğraflarınızı paylaşarak etkinliğe katkı sağlayabilir ve ödül şansı elde edebilirsiniz.