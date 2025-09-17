TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Gençlerle Tanışıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanında kapılarını açtı. Etkinlik, akıllı tarım teknolojilerini gençlerle ve ziyaretçilerle buluşturuyor.

2 bin 500 metrekarelik "akıllı ahır" sahnesi

TEKNOFEST'te ilk kez sergilenen 2 bin 500 metrekarelik "akıllı ahır" konsepti, Türkiye'nin tarım teknolojileri geliştiren öncü firma ve start-up'larını bir araya getirdi. Amaç, TÜMEnin "Gıdada Tam Bağımsız Türkiye" sloganı doğrultusunda tarımsal teknolojiler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak.

Akıllı ahırda tanıtılan teknolojiler

Akıllı ahırda koku problemi yok; tek tuşla inek sağımı, gübre temizliği, buzağı emzirmeden tropikal meyve hasadına kadar birçok işlemi hızlı ve kolay gerçekleştiren sistemler gösteriliyor. Ziyaretçilere, tarımın modern ve erişilebilir yollarla nasıl yapılabileceği uygulamalı olarak sunuluyor.

TÜME Direktörü Ali Oğuz'un açıklamaları

Ali Oğuz, tarımın teknolojik imkânlarla daha sevecen, rahat ve cazip hale getirilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Bu alanda yaklaşık 70 hayvanın sadece bir kişiyle sağılması, beslenmesi ve yönetilmesini sağlayan tüm imkânlar sunulmakta. Görmüş olduğunuz ahır, sera ahırımız. Otomatik havalandırma sistemi var. Kompost altlığımız var. Otomatik sağım robotumuz var. Bu alanda bir hayvan kendi başına 24 saatini sadece bir insan sayesinde yönetebilir." dedi.

Oğuz, akademi, özel sektör ve çiftçiyi bir araya getiren bir kümeleşme modeliyle yeni start-up'lar geliştirilmesine destek verdiklerini vurgulayarak, otonom süt sağma robotunun bir start-up projesi olarak başladığını aktardı. "Türkiye artık yeşil yakayı tanımak zorunda. Çünkü bizim milli tarıma ihtiyacımız var. Biz yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. Bu kompozisyonda beyaz yakalıları yeşil yakaya çevirmeye çalışıyoruz," diye konuştu.

Oğuz, gençlerin tarımı sevmesi için oyunlar ve eğitim alanları bulunduğunu, ziyaretçilere Türkiye'nin yaklaşık 18 hayvan ırkını tanıtacaklarını ve hayvan bakımı ile beslenmesini göstereceklerini söyledi.

Daha az su, daha yüksek verim

Oğuz, otomatik hasat makinelerinin bitkideki hastalığı hasat öncesinde raporlayıp tedavisini ve ilaçlamasını yapabildiğini, rekolte tahmini verdiğini belirtti. "Buradaki hayvanların üst seviye genetik çalışmaları yapıldı. Türkiye'nin ortalama yılda 2 ton süt aldığı bir hayvandan biz 12 ton alıyoruz." dedi ve iklim değişikliğine karşı "daha az yemle, daha fazla hayvana bakarak, daha fazla ürün elde etmeye" odaklandıklarını ifade etti.

Oğuz, tarım ve hayvancılığın teknolojiyle ötekileştirilmiş algısından uzaklaştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Daha az hayvan, daha fazla üretim. Türkiye gıda arzında iyi bir noktaya gelecek. Bunu da biz burada gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

