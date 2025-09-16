TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi: Bakanlık 17 Çadırla En Geniş Katılımı Sağladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEKNOFEST'te festival tarihinin en geniş katılımını 17 çadır ve 15 bin 325 metrekareyle gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:30
Bakanlığın en geniş kapsamlı katılımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılki TEKNOFEST'te festivalin başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı katılımını gerçekleştiriyor.

Bakanlık, etkinlik alanında 17 çadır ve toplam 15 bin 325 metrekarelik çadır alanıyla yer alacak ve ziyaretçilere kapsamlı bir program sunacak.

Bu düzenlemeyle Bakanlık, Milli Teknoloji Hamlesi vurgusunu sahada güçlendirmeyi ve bilim ve teknoloji tutkunlarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Haber kaynağı: Anadolu Ajansını

