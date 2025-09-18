TEKNOFEST'te TÜME'nin Akıllı Tarım Alanı Üst Düzey Heyetleri Ağırladı

TEKNOFEST'te TÜME'nin Akıllı Tarım Vitrini İlgi Odağı Oldu

TEKNOFEST İstanbul'da Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME), ikinci gününde de ziyaretçilerin ve üst düzey heyetlerin ilgisini çekti. Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde; Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikle, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Ziyaretçi Akını ve Teknik Sunumlar

TÜME'nin sergilediği akıllı tarım çözümleri, hem vatandaşların hem de savunma, uzay, teknoloji ve siyaset dünyasından önemli isimlerin ilgisini topladı. Alanı gezen katılımcılar, girişimlerin geliştirdiği son teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Haluk Görgün (Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı) ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile yanlarındaki heyet TÜME standını ziyaret etti ve projeler hakkında bilgi aldı.

Astronot Alper Gezeravcı da alanı ziyaret ederek, sağlıklı atıştırmalıklar ve dondurularak kurutulmuş yiyecekler üreten bir girişimi inceledi; söz konusu ürünler "astronot yemeği" olarak da tanıtıldı.

Bilal Erdoğan (İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) girişimlerin ürünlerini detaylı şekilde inceleyip, sahadaki girişimcilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Siyasi ve İş Dünyasından Destek

Mustafa Varank (TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili) da TÜME alanını ziyaret eden yetkililer arasındaydı. Varank, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu işi çok başarılı buluyorum ve TEKNOFEST açısından da önemli bir kazanım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı gibi isimler de TÜME standını ziyaret etti ve ekosistemdeki gelişmeleri yerinde gözlemledi.

TEKNOFEST kapsamında sergilenen akıllı tarım teknolojileri, hem ulusal hem uluslararası paydaşların dikkatini çekerek tarımda dijital dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu.