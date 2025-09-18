TEKNOFEST'te TÜME'nin Akıllı Tarım Alanı Üst Düzey Heyetleri Ağırladı

TEKNOFEST İstanbul'da TÜME'nin akıllı tarım sergisi ikinci günde üst düzey heyet ve ziyaretçileri ağırladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:53
TEKNOFEST'te TÜME'nin Akıllı Tarım Alanı Üst Düzey Heyetleri Ağırladı

TEKNOFEST'te TÜME'nin Akıllı Tarım Vitrini İlgi Odağı Oldu

TEKNOFEST İstanbul'da Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME), ikinci gününde de ziyaretçilerin ve üst düzey heyetlerin ilgisini çekti. Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde; Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikle, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Ziyaretçi Akını ve Teknik Sunumlar

TÜME'nin sergilediği akıllı tarım çözümleri, hem vatandaşların hem de savunma, uzay, teknoloji ve siyaset dünyasından önemli isimlerin ilgisini topladı. Alanı gezen katılımcılar, girişimlerin geliştirdiği son teknolojiler hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Haluk Görgün (Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı) ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile yanlarındaki heyet TÜME standını ziyaret etti ve projeler hakkında bilgi aldı.

Astronot Alper Gezeravcı da alanı ziyaret ederek, sağlıklı atıştırmalıklar ve dondurularak kurutulmuş yiyecekler üreten bir girişimi inceledi; söz konusu ürünler "astronot yemeği" olarak da tanıtıldı.

Bilal Erdoğan (İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) girişimlerin ürünlerini detaylı şekilde inceleyip, sahadaki girişimcilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Siyasi ve İş Dünyasından Destek

Mustafa Varank (TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili) da TÜME alanını ziyaret eden yetkililer arasındaydı. Varank, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu işi çok başarılı buluyorum ve TEKNOFEST açısından da önemli bir kazanım olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol ve OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı gibi isimler de TÜME standını ziyaret etti ve ekosistemdeki gelişmeleri yerinde gözlemledi.

TEKNOFEST kapsamında sergilenen akıllı tarım teknolojileri, hem ulusal hem uluslararası paydaşların dikkatini çekerek tarımda dijital dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY'un Sınır Ötesi İhracı İçin İlk Temaslar Başladı
2
Avrupa borsaları yükselişle kapandı: Stoxx Europe 600 %0,8 arttı
3
IMF'ye Daniel Katz Adaylığı: Bessent'in Özel Kalemi Birinci Başkan Yardımcısı Olabilir
4
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te AA Standını Ziyaret Etti
5
TEKNOFEST'te TÜME'nin Akıllı Tarım Alanı Üst Düzey Heyetleri Ağırladı
6
BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı: 11.048,11 Puana Geriledi
7
ABD ve Birleşik Krallık, Teknoloji Refahı Anlaşması ile İşbirliğini Güçlendiriyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)