Teknopark Ankara Demoday 2025'te 5 Girişim Ödül Kazandı

Teknopark Ankara Girişim Hızlandırma Programı 2025 - Demoday etkinliğinde jüri değerlendirmesi sonucunda 5 girişim ödüllendirildi. Etkinlik, farklı alanlardaki sorunlara teknoloji temelli çözümler üreten girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu.

Gün boyunca gerçekleştirilen hızlandırma eğitimleri, mentörlük oturumları ve networking seanslarıyla girişimlere kapsamlı destek sunuldu. Toplam 14 girişimci, sunumlarla projelerini tanıtarak yatırımcı ve mentor geri bildirimleri aldı.

Kazananlar

Jüri değerlendirmesi sonucunda sıralama şu şekilde belirlendi: Orbiba Robotics birinci, Vignetim ikinci, Karacatek Yazılım üçüncü, Tusmec dördüncü ve AT-AK İleri Malzeme beşinci oldu.

Ödül Töreni

Etkinlik sonundaki törende dereceye giren girişimcilere ödül çekleri takdim edildi. Demoday kapsamında sunulan eğitim, mentörlük ve networking fırsatları, girişimlerin yatırımcılarla buluşmasını ve işlerini ileri taşımalarını sağladı.

