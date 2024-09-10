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Temmuz 2024 Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Temmuz 2024'te Türkiye'nin cari işlemler hesabında 749 milyon dolar fazla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:45
Temmuz 2024 Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi Sonuçları Açıklandı

Temmuz 2024 Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi Sonuçları

Ekonomistler, AA Finans'ın gerçekleştirdiği Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'nde, Türkiye'nin cari işlemler hesabının Temmuz ayında 749 milyon dolar fazla vereceğini öngördü.

Bu anket, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak olan Temmuz 2024 Ödemeler Dengesi verileri doğrultusunda düzenlendi ve 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin Beklentileri

Ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabı için belirttikleri fazla beklentisinin 213 milyon dolar ile 1 milyar 200 milyon dolar aralığında değiştiğini ifade etti.

Ayrıca, ekonomistler 2024 yılı için cari işlemler açığının 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu açıdan, 2024 için cari açık beklentisi ise 16 milyar dolar ile 27 milyar dolar arasında sıralanıyor.

Temmuz 2023'te Türkiye'nin cari işlemler hesabı 407 milyon dolar fazla vermişti ve yıllıklandırılmış cari açık ise 24 milyar 833 milyon dolar düzeyinde olmuştu.

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