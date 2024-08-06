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Temmuz Ayı Enflasyon Raporu: Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

TCMB'nin Temmuz Raporu, enflasyonun tüm ana gruplarda düştüğünü ve enerji fiyatlarının artış gösterdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:14
Temmuz Ayı Enflasyon Raporu: Düşüş Eğilimi Devam Ediyor

TCMB'nin Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüksek baz etkisi sebebiyle tüm ana gruplarda azaldığını duyurdu. Rapor, fiyat artışlarının aylık olarak önceki aya göre güçlendiğini ve bu gelişmelerdeki etkilerin maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki artışlardan kaynaklandığını belirtti.

Yıllık Enflasyon Düşüşte

Nitelik olarak, yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyon enerji grubu başta olmak üzere birçok ana grup içinde düşüş gösterdi. Temmuz ayında enerji fiyatları, mesken elektrik tarifesindeki artış ve akaryakıt gibi ürünlerdeki otomatik vergi düzenlemesiyle öne çıktı. Gıda grubunda ise aylık değişim nerdeyse sabitken, taze meyve ve sebze fiyatları mevsim normlarının üzerinde bir artış gözlemlendi.

Hizmet ve Temel Mal Fiyatları

Hizmet grubunda fiyat artışı hızlı seyrini devam ettirirken, temel mal enflasyonu ise düşük seyirle dikkat çekti. Özellikle dayanıklı malların fiyatlarındaki artış, döviz kuru ve iç talep gelişmeleriyle sınırlı kaldı. Mobilya fiyatlarının gerilemesi gözlemlendi.

Üretici Enflasyonu ve Çekirdek Göstergeler

Aylık üretici enflasyonu, enerji grubundan kaynaklı olarak artış gösterdi. Ancak yıllık üretici enflasyonu yüksek baz etkisi nedeniyle önemli bir düşüş yaşadı. Çekirdek göstergelerde de yıllık enflasyon oranlarında gerileme gözlemleniyor.

Gıda ve İçecek Fiyatları

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun fiyatları Temmuz'da %1.83 artış kaydederken, yıllık enflasyonda %58.91 seviyesine geriledi. Ancak işlenmiş gıdada yıllık enflasyon %60.35’e ulaşarak daha belirgin bir düşüş göstermiştir.

Sonuç

TCMB’nin raporu, Temmuz ayında etkili olan bir dizi faktörle birlikte enflasyon dinamiklerindeki değişimleri net bir şekilde ortaya koydu. Yılın ilerleyen dönemlerinde piyasa gelişmeleri ve tedarik zincirleri üzerine yapılacak yorumlar, enflasyon süreçlerini daha da şekillendirecek.

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