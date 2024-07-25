Temmuz Ayında Güven Endeksi Sektörlerde Düşüş Gösterdi

Temmuz 2023 Güven Endeksi Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin güven endekslerini duyurdu. Bu verilere göre, güven endeksi belirli alanlarda azalma göstermiştir.

Sektörel Güven Endeksi Değişimleri

Özellikle temmuz ayında:

Hizmet sektörü: %1,1 azalarak 114,1 seviyesine geriledi.

%1,1 azalarak 114,1 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektörü: %1,5 düşüşle 107,1’e indi.

%1,5 düşüşle 107,1’e indi. İnşaat sektörü: %0,9 azalarak 87,1 düzeyine düştü.

Hizmet Sektöründeki Gelişmeler

Hizmet sektöründe, son üç ayda iş durumu %1,9 azalırken, hizmetlere olan talep %2,6 düşüş yaşadı. Gelecek üç aylık dönem için talep beklentisi ise %1,2 artış gösterdi.

Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörleri

Perakende ticaret sektöründe son üç ayda iş hacmi %6,2 geriledi; gelecek üç aylık dönem için iş hacmi beklentisi %0,2, mevcut mal stok seviyesi ise %2,8 yükseldi. İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişler %1 azalırken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi %0,9 azalmıştır.

Güven endekslerindeki bu düşüşler, ekonomik belirsizliklerin devam ettiğine dair ipuçları vermektedir.