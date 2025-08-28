Temmuz Dış Ticaretinde İmalatın Payı Yüzde 95,5 — İthalatta Ara Malları Öne Çıktı

Temmuz ayı dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle, Genel Ticaret Sistemi kapsamında Temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri yayımlandı. Verilere göre Temmuz ayında ihracat ve ithalatın sektör ve ülke dağılımında belirgin eğilimler gözlemlendi.

Sektörel dağılım

Ekonomik faaliyetler bazında Temmuzda ihracatta imalat sanayisinin payı %95,5 olarak hesaplandı. Aynı dönemde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,2, madencilik ve taş ocakçılığının payı %1,6 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatta imalat sanayisinin payı %94,4, tarımın payı %3,4 ve madenciliğin payı %1,6 olarak kaydedildi.

İthalatta geniş ekonomik gruplar

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre Temmuzda ithalatta ara mallarının payı %65,2, sermaye mallarının payı %17,2 ve tüketim mallarının payı %17 oldu. Yılın yedi ayında ise ara mallarının payı %69, tüketim mallarının payı %16,4 ve sermaye mallarının payı %14,4 olarak hesaplandı.

Ülke bazlı dış ticaret

Temmuzda ihracatta ilk sırayı 1 milyar 970 milyon dolar ile Almanya aldı. Almanya'yı sırasıyla 1 milyar 696 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 504 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 1 milyar 100 milyon dolar ile İtalya izledi. Bu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta da ilk sırada 12 milyar 880 milyon dolar ile Almanya bulunuyor; ardından Birleşik Krallık 9 milyar 856 milyon dolar, ABD 9 milyar 407 milyon dolar, İtalya 7 milyar 754 milyon dolar ve Irak 6 milyar 602 milyon dolar geliyor. İlk 5 ülkenin payı toplam ihracatın %29,7'sine denk geldi.

İthalatta Temmuzda ilk sırayı 4 milyar 638 milyon dolar ile Çin aldı. Çin'i 3 milyar 561 milyon dolar ile Rusya, 3 milyar 6 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 736 milyon dolar ile ABD ve 1 milyar 545 milyon dolar ile İtalya izledi. Bu beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %46,2'sini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta da birinci sırada 28 milyar 594 milyon dolar ile Çin yer aldı; ardından Rusya 25 milyar 267 milyon dolar, Almanya 17 milyar 647 milyon dolar, ABD 9 milyar 995 milyon dolar ve İtalya 9 milyar 529 milyon dolar geliyor. İlk 5 ülkenin ithalattaki payı %42,9 olarak kaydedildi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret

ISIC Rev.4 sınıflamasına göre Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,5 oldu. Bu kapsamda yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı %4,2 olarak belirlendi. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayisi ürünlerinin ihracattaki payı %94,4, yüksek teknoloji ürünlerinin payı %3,7 oldu.

Temmuzda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,6 iken, yüksek teknoloji ürünlerinin ithalattaki payı %12,7 olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde imalatın ithalattaki payı %80,9, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise %11,1 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre Temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına göre %11,2 artışla 22 milyar 649 milyon dolar olarak gerçekleşti; ithalat ise %8,3 yükselişle 29 milyar 391 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı 6 milyar 741 milyon dolar ile bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz 2024'te %75,1 iken bu Temmuzda %77,1'e yükseldi.

Ocak-Temmuz döneminde Özel Ticaret Sistemi verilerine göre ihracat %5,5 artışla 141 milyar 981 milyon dolar, ithalat %7,4 yükselişle 198 milyar 159 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde dış ticaret açığı %12,3 artarak 56 milyar 177 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2024 döneminde %72,9 iken bu yılın aynı döneminde %71,7'ye geriledi.