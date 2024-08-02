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Temmuz İhracatı Rekor Kırdı

2023 Temmuz ayı ihracatı 22,5 milyar dolara ulaştı, Bakan Bolat tarihi bir artışa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:41
Temmuz İhracatı Rekor Kırdı

Bakan Bolat Açıklama Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kemal Bolat, Temmuz 2023 ihracat rakamları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

En Yüksek Temmuz İhracatı

Bakan Bolat, "Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında artış göstererek 22 milyar 512 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu, tarihimizin en yüksek Temmuz ihracatı. Bu başarı, ülkemizin ekonomik gücünü ve uluslararası pazardaki rekabetçiliğini ortaya koymaktadır" sözlerini dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Bakan, ihracatın artışının devam etmesi için gerekli stratejilerin uygulanacağını ve sektörel desteklerin artırılacağını belirtti. Böylece, uluslararası pazardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

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