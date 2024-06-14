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Temmuz zammı o emeklileri teğet geçecek! Tek kuruş zam alamayacaklar

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, maaş artışı yapılmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 14:20
Temmuz zammı o emeklileri teğet geçecek! Tek kuruş zam alamayacaklar

Emekliler, Temmuz ayındaki maaş zammını sabırsızlıkla bekliyor. Ancak emekli maaş zammına sayılı günler kala, SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan maaş zammı yapılmayacağı yönünde hızlı bir açıklama geldi.

emekli maaş zammı

EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

Ocak ayında, emekli maaşlarına %49,25 oranında bir artış uygulanmış olmasına rağmen, en düşük emekli maaşı 10.000 TL olarak belirlendi. Günümüzde açlık sınırı 19.000 TL civarında olduğundan, emeklilerin 10.000 TL maaş ile geçinmeleri giderek zorlaşıyor.

Temmuz ayı yaklaşırken, emekliler ekstra bir maaş zammı umuduyla bekleyişe geçti. Fakat, hükümet tarafından sadece enflasyon farkının göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına yapılacak ekstra bir zammın mümkün olmadığını ifade etti. Erdursun, ek olarak, “Emeklilere zam yapılmayacak. Asgari ücretlilere de zam yapılmayacak. Çünkü emeklilere verilecek olan enflasyon farkı, bir zam olarak değerlendirilmemeli. Yasalarda belirtilen enflasyon farkı uygulanacak. Hükümetin şu an için ek bir refah payı veya iyileştirme planı bulunmuyor. Ancak, belki %5 oranında bir refah payı eklenerek toplamda %30’luk bir artış sağlanabilir” şeklinde konuştu.

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