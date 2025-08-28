DOLAR
Temmuzda Elektrik Üretiminde Rekor: 36,7 milyar kilovatsaat ve Günlük Zirve

Bakan Bayraktar: Temmuzda aylık üretim 36,7 milyar kilovatsaat, 29 Temmuz'da günlük üretim zirvesi 1 milyon 250 bin 178 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:21
Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık rekor

Bakanlık duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin temmuz ayında elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor kırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye temmuzda anlık, saatlik, günlük ve aylık bazda yükselen talebi karşılama konusunda başarılı bir sınav verdi. Bu dönemde toplam elektrik üretimi 36,7 milyar kilovatsaat seviyesine çıkarak en yüksek aylık üretim değeri olarak kayıtlara geçti.

Günlük bazda elektrik üretimi de temmuzda zirve yaptı. 29 Temmuz'da maksimum günlük elektrik üretimi 1 milyon 250 bin 178 megavatsaat ile rekor kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar şunları kaydetti: '29 Temmuz'da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megavatsaat seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz.'

