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TENMAK Başkanı Karaveli, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu

TENMAK Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:36
TENMAK Başkanı Karaveli, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğrafçılığın ve haberciliğin birleştiği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Karaveli’nin katılımı, TENMAK’ın enerjideki yenilikçi çalışmaları ve bu alandaki gelişmeleri kamuoyuyla paylaşma açısından değer taşıyor. Bu tür etkinlikler, enerji sektöründeki son dakika gelişmelerinin yanı sıra, bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerin de duyurulması için önemli bir fırsat sunuyor.

Karaveli'nin oylamadaki varlığı, TENMAK’ın sadece enerji alanında değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma çabalarına da katkıda bulunduğunu gösteriyor.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli...

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Karaveli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli...

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Karaveli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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