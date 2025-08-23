TESK Başkanı Palandöken: Okul kıyafeti alışverişi esnaftan yapılsın

Velilere mahalle esnafını tercih çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul kıyafeti ve kırtasiye alışverişlerinin mahalle esnafından yapılması çağrısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada kırtasiyeci ve konfeksiyoncular başta olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnafın okulların açılmasını dört gözle beklediğini vurguladı. Velilerin kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetleri için önemli bütçe ayırdığını belirten Palandöken, esnafın bu döneme yönelik hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

“Ailelerin okul kıyafetlerini kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. Serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmeli. Bu durum kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor. Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnaf büyük ciro bekliyor. Ellerindeki ürünlerle hazırlıklarını tamamlıyor. Okul aile birlikleri veya okullar, dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmaya çalışıyor. Veliler okul kıyafetlerini istedikleri yerden alabilmeli, bu alışveriş esnaf işletmelerinden de yapılmalı.”

Palandöken ayrıca velilere, okul alışverişlerinde mahalle kırtasiyelerini tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kırtasiye esnafının kalem, silgi, kalemtıraş, çanta ve beslenme çantası gibi ürünlerde kaliteye özen gösterdiğini ve Avrupa Birliği normlarına uygun ürünleri tercih ettiğini kaydetti.

Palandöken'in açıklaması, hem öğrenci ailelerinin bütçe tercihleri hem de yerel esnafın ekonomik beklentileri açısından yeni eğitim yılı öncesi dikkat çekici bir uyarı ve çağrı niteliği taşıyor.