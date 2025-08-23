DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.720.486,87 1,11%

TESK Başkanı Palandöken: Okul Kıyafeti Alışverişi Esnaftan Yapılsın

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafeti alışverişinin mahalle esnafından yapılmasını ve velilerin serbestçe tercih edebilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:29
TESK Başkanı Palandöken: Okul Kıyafeti Alışverişi Esnaftan Yapılsın

TESK Başkanı Palandöken: Okul kıyafeti alışverişi esnaftan yapılsın

Velilere mahalle esnafını tercih çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul kıyafeti ve kırtasiye alışverişlerinin mahalle esnafından yapılması çağrısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada kırtasiyeci ve konfeksiyoncular başta olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnafın okulların açılmasını dört gözle beklediğini vurguladı. Velilerin kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetleri için önemli bütçe ayırdığını belirten Palandöken, esnafın bu döneme yönelik hazırlıklarını tamamladığını ifade etti.

“Ailelerin okul kıyafetlerini kendi arzu ettikleri yerden almasının önüne geçilmemeli. Serbestlik tanınmalı ve herkes ihtiyacını kendi bütçesine göre karşılayabilmeli. Bu durum kırtasiyeci ve konfeksiyoncu esnafını doğrudan etkiliyor. Yılda bir kereye mahsus yapılan bu alışverişlerden esnaf büyük ciro bekliyor. Ellerindeki ürünlerle hazırlıklarını tamamlıyor. Okul aile birlikleri veya okullar, dışarıdaki fiyatlardan daha yüksek rakamlara bu ürünleri satmaya çalışıyor. Veliler okul kıyafetlerini istedikleri yerden alabilmeli, bu alışveriş esnaf işletmelerinden de yapılmalı.”

Palandöken ayrıca velilere, okul alışverişlerinde mahalle kırtasiyelerini tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kırtasiye esnafının kalem, silgi, kalemtıraş, çanta ve beslenme çantası gibi ürünlerde kaliteye özen gösterdiğini ve Avrupa Birliği normlarına uygun ürünleri tercih ettiğini kaydetti.

Palandöken'in açıklaması, hem öğrenci ailelerinin bütçe tercihleri hem de yerel esnafın ekonomik beklentileri açısından yeni eğitim yılı öncesi dikkat çekici bir uyarı ve çağrı niteliği taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste
2
SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir
3
Ev sahiplerinin 31 Mart'a kadar vakti var! Eğer o miktarın üzerindeyse...
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
ÇAYKUR'ta İkinci Sürgün Yaş Çay Alımları Tamamlandı
6
Antalya'da GES ile Tropikal Meyve Bahçesinde Enerji Maliyeti Azaldı
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 999 lira 99 kuruş

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi