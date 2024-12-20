Tesla, 700 Bin Aracını Lastik Basıncı Sorunu Nedeniyle Geri Çağırıyor

Tesla'dan Yerinde Önlem: 700 Bin Araç Geri Çağrılıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemde yaşanan bir sorun nedeniyle yaklaşık 700 bin aracını geri çağırma kararı aldı. Sorunun kaynağı, lastik basıncı izleme sistemindeki bir aksaklık olarak belirtiliyor.

NHTSA Açıklamada Bulundu

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2024'te üretilen Cybertruck, 2017-2025 yıllarında üretilen Model 3 ve 2020-2025 yıllarında üretilen Model Y araçlarını kapsadığı ifade edildi.

Güvenlik Riskleri

Açıklamada, lastik basıncı izleme sistemi uyarı ışığının yanık kalmayabileceği ve bu durumun sürücüleri düşük lastik basıncı konusunda uyaramayacağı dile getirildi. Yanlış şişirilmiş lastiklerle araç kullanmanın kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Ücretsiz Yazılım Güncellemesi

Geri çağırmadan 694 bin 304 aracın etkilendiği belirtildi. Tesla, sorunun çözümü için uzaktan yapılabilecek bir yazılım güncellemesi sunarak kullanıcıları bilgilendireceğinin altını çizdi.