ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memur maaşlarına ek zam yapılmalıdır

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, TÜİK enflasyon verilerini eleştirerek Hazine önünde memur maaşlarına ek zam talep etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:28
Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasında enflasyon ve maaş talepleri öne çıktı

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasında, açıklanan oranların memurların geçinmesi için yeterli olmadığını vurguladı.

Güzel, açıklamasında “Bir memur; kirasını ödeyemiyorsa, faturalarını ödeyemiyorsa, gıda alışverişine çok cüzi bir bütçe ayırmak zorunda kalıyorsa, ve tüm bunlar olurken, sözde yetkili sendikalar tarafından hakkı aranmayacak seviyeye getiriliyorsa, sanki güllük gülistanlıkmış gibi salon sendikacılığı yapılıyorsa bu memur ne yapsın. Nereye gitsin, kime derdini anlatsın. Bugün eylemlerimizin 4. Haftasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, Türkiye Büyük Millet Meclisine yönümüzü dönmüş bulunuyoruz. Ayrıca, Üretimden gelen gücümüzü kullanarak bugün iş bıraktık. Eylemlerimizin ne kadar haklı olduğu Pazartesi günü açıklanan enflasyon oranı ile de bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Güzel, memurların yaşadığı ekonomik sorunların toplumsal adalet meselesine dönüştüğünü belirterek yasama organına çağrıda bulundu: “Devlet bütçesinin belirlendiği yasama organının, yürütmeden bağımsız olarak bu tabloyu ele alması, maaş artış sistemini köklü biçimde sorgulaması ve kalıcı çözümler üretmesi zorunludur. Memur maaşlarına ek zam yapılmalıdır. Enflasyon farkı sistemi, memuru oyalayan bir uygulama olmaktan çıkarılmalıdır. Alım gücünü koruyan, aylık enflasyonun maaşlara doğrudan yansıtıldığı adil bir modele geçilmelidir. Kamu çalışanları, toplu sözleşme süreçlerinde gerçek anlamda korunmalıdır”.

Basın açıklaması sırasında dikkat çeken bir olay da yaşandı: üzerinde 'TÜİK görevlisi' yazan bir sendika üyesi, diğer sendika üyelerinin ağzını siyah bantla kapattı. Açıklama, diğer sendika üyelerinin bantları çıkarıp taleplerini açıklamasıyla son buldu.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

