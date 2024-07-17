THY ucuz bilet meşalesini yaktı! O rotalara bedava fiyatına uçuracak

Uçakla seyahat etmek hız kazandırsa da çoğu zaman pahalı oluyor. Vatandaş çoğunlukla ekonomisine uygun uçak bileti aramaktadır. Ekonomik uçak bileti arayanlar bu haber tam size göre okumadan geçmeyin. Detaylar haberimizde…







THY’DAN YENİ KAMPANYA: UCUZ BİLET FIRSATI VE ROTALAR!

Türk Hava Yolları, 1 Kasım 2024- 15 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli bilet satış kampanyasını duyurdu. Kampanya ve geçerli güzergahlarla ilgili detaylı bilgiye haberimizde ulaşabilirsiniz!

Türk Hava Yolları seyahat tutkunlarına yeni fırsatlar sunuyor. 1 Kasım 2024'ten 15 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak ücret indirimi kapsamında yolcular ekonomik fiyatlarla seyahat edebilecek. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak uçuşlarda avantajlı fiyatlar sunulacak.

İSTANBUL VE ANTALYA'DAN ERCAN ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA UCUZ UÇUŞ FIRSATI

Türk Hava Yolları, seyahat tutkunlarına yönelik yeni bir bilet indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerde özel indirimler uygulanacaktır. Bu kampanya özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seyahat uçuşlarında geçerli olacak ve bütçenize ciddi katkı sağlayacaktır.

İstanbul ve Antalya'dan Ercan Uluslararası Havalimanı'na EcoFly paket gidiş-dönüş seferlerinin başlangıç fiyatı 599 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlar vergiler hariç olarak verilecek ve seyahat edenlere ekonomik konfor sağlayan bir seçenek olarak değerlendirilecektir.

Türk Hava Yolları'nın yeni kampanyası, seyahatini uygun fiyata planlamak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için THY'nin resmi internet sitesinden veya yetkili satış noktalarından bilgi alabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmamak için erken rezervasyon yapmanızı öneririz.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın başlattığı bilet indirim kampanyası, seyahat tutkunlarına ekonomik ve keyifli bir seyahat deneyimi sunmayı vadediyor.