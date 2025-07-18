Ticaret Bakanı Bolat'dan Schengen Vizesi Kolaylığı Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Schengen Vizesi Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırladığını duyurdu. Bolat, bu gelişmenin turizm ve ticaret gibi birçok alanda önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Vize Uygulamasındaki Sorunlar

Bakan Bolat, son yıllarda Schengen vize alımında yaşanan zorlukları dile getirerek, uzun randevu süreleri ve vize taleplerinin reddedilmesi gibi sorunların sıkça karşılaşıldığını açıkladı. Bu olumsuzlukların AB nezdinde sürekli gündeme getirildiğini ifade eden Bolat, AB Komisyonu ile daha önce yaptıkları görüşmelere de değindi.

Yeni Belge ve Sağlayacağı Kolaylıklar

Bolat, yeni düzenlemeyle birlikte daha önce vize almış ve düzenli seyahat yapmış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, ilk başvuru sonrası 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 5 yıla kadar uzun süreli vize verilmesi imkânı tanındığını vurguladı. Bu durumun, turizm, iş, ticaret, yatırım ve eğitim gibi birçok alanda Türkiye-AB ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Konsoloslukların Sorunlarına Çözüm Çağrısı

Bakan Bolat, Schengen'e dahil 25 ülkenin konsoloslukları ve büyükelçiliklerinin daha iyi bir hizmet sunmak için iyileştirmeler yapmalarını beklediklerini dile getirdi. Özellikle teknik donanım ve insan kaynağında güçlendirilme çağrısında bulunarak, "Büyükelçiliklerin ve konsoloslukların bir mazereti kalmadı" dedi.

Önümüzdeki Dönemde Yapılacak Çalışmalar