Ticaret Bakanı Bolat, Enflasyondaki Düşüşü Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Enflasyon Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta'da düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun Haziran-Ağustos arası üç ayda 24 puan düştüğünü belirterek, "Daha hızlı bir düşüş bekliyoruz. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda yüzde 20'li rakamlarla karşılaşabiliriz," ifadelerini kullandı.

Tarımsal Üretimde Büyüme

Bakan Bolat, Türkiye'nin tarımsal üretimdeki büyümesine dikkat çekerek, Avrupa'da ikinci, dünyada onuncu sırada olduğumuzu belirtti. "AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde tarımsal üretim geliri 31 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkmıştır," dedi. Tarımsal ihracatın bu yıl 33 milyar doları aşmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Tüketici ve Üretici Güvencesi

Bolat, 86 milyon vatandaşın ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini vurguladı. Kritik ürünlerde ihracata sınırlamalar getirilirken, tüketicilerin uygun fiyatlarla ürün bulabilmesi için pazarın izlenmeye devam edeceğini aktardı. "İçeride çiftçilerimizin uygun şartlarda fiyat bulabilmeleri için ithalat sınırlaması getirmek durumunda kaldık," diye ekledi.

Türkiye'nin Güçlü Profili

Bolat, Türkiye'nin son yıllarda dış politikada kazandığı saygınlıktan da söz etti. "Dışarıdan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye 267 milyar dolar yatırım yaptı," dedi. Yabancı yatırımcıların Türkiye'nin ihracat gücünün önemli bir kısmını oluşturduğunu vurguladı.

Enflasyonla Mücadele Hedefi

Bakan, enflasyonla mücadelede kararlı adımlar attıklarını belirterek, "Üç yıl içinde enflasyonu yüzde 10'un altına indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyon, ticari ahlakı bozuyor ve adaletsizlik yaratıyor," değerlendirmesinde bulundu. Enflasyonun son üç ayda 24 puan gerilediğine dikkat çeken Bolat, "Gelecek yıl bu zamanlarda yüzde 20'li yıllık enflasyonu göreceğiz," sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.