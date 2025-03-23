Ticaret Bakanı Bolat, İftarda Engelli ve Yaşlı Bireylerle Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen iftar programında, Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki otizmli çocuklar, Bahçelievler Huzurevi'nde yaşayan yaşlılar ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndaki gençlerle bir araya geldi.

Bakan Bolat, iftar öncesinde katılımcılarla yakından ilgilenip hatıra fotoğrafları çektirdi. Etkinliğe katılan çocuklar ve gençler, Bakan’a büyük ilgi gösterdi. Bolat, burada yaptığı konuşmada, "Sosyal devlet, bizim açımızdan olmazsa olmaz bir zorunluluk ve görev. Ticaret, sanayi, tarım, adalet, eğitim, savunma, enerji gibi birçok konuda görev alacağız, ancak sosyal devlet olmanın gerekliliklerini de yerine getirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Kadir Gecesi ve bayram vesilesiyle katılımcıları tebrik eden Bolat, düzenlenen etkinliği "muhteşem bir tablo" olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Konuşmasında, Türkiye'deki sosyal politikalar hakkında bilgi veren Bakan Bolat, hükümetin sosyal politika alanındaki hizmetlerini vurguladı.

“Sosyal hizmetler için yaklaşık 600 milyar lira bütçe ayırdık,” diyen Bolat, her geçen yıl bütçelerini artırarak bu alandaki hizmetleri genişlettiklerini belirtti. Ayrıca, sosyal devletin her bireyle ilgilenmek zorunda olduğunu ifade eden Bolat, “Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda, tüm vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bolat, konuşmasının ardından, otizmli çocukların hazırladığı gösteriyi izledi ve etkinlikte katılımcılar için hazırlanan hediyeleri takdim etti. Etkinliğe ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da telefonla bağlanarak katılımcılara selamlarını iletti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen iftarda, Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli özel çocuklar ve aileleri, Bahçelievler Huzurevi'nde kalan yaşlılar ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndaki gençlerle Bahçelievler Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) tarafından düzenlenen iftarda, Gülen Güneş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli özel çocuklar ve aileleri, Bahçelievler Huzurevi'nde kalan yaşlılar ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndaki gençlerle Bahçelievler Öğretmenevi'nde bir araya geldi.