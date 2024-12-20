Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye ve Suriye İlişkileri Yeni Bir Döneme Giriyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te İhracatçıları Teşvik Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerinin çok daha güçlü bir döneme geçeceğini vurgulayarak, "Gaziantep ve diğer bölge illerimiz, Suriye'nin kardeş illeri olarak bu yeni süreçte çok önemli rol oynayacaklar. Birlikte güçleneceğiz, birlikte kalkınacağız." dedi.

İhracat Hedefleri ve Ekonomik Büyüme

Bakan Bolat, bu yıl ihracatın 300 milyar doların üzerine taşınmasının hedeflendiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde (GAİB) düzenlenen törende ihracatçıların katkısının çok değerli olduğunu ifade eden Bolat, Türkiye Yüzyılı'nı "ticaretin yüzyılı" yapma hedeflerinin olduğunu söyledi.

Kişi başı milli gelirin 22 yılda 3,600 dolardan 13,200 dolara yükseldiğini aktaran Bolat, yıl sonu itibarıyla milli gelirin 1 trilyon 300 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydetti. Bolat, "İhracatta bu yıl da Cumhuriyet rekorunu kıracağız. 260 milyar doların üzerinde bir rakamla yılı kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki İş Birliği ve Kalkınma Vizyonu

Bolat, Türkiye'nin komşu ülkelerle ilişkilerinin güçlendiğini ve bölgede çok önemli kalkınma projelerinin hayata geçirileceğini belirtti. Özellikle Irak ile ilişkilerin en iyi dönemlerinden birini yaşadığına dikkat çekti. Ayrıca, "Suriye'de çok önemli gelişme oldu. 8 Aralık devrimiyle yeni bir dönem başladı. 13 senelik ızdırapların ardından Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkileri daha da güçlenecek." diyerek gelecekteki işbirliklerinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Bolat, ödül alan ihracatçıları tebrik etti ve Gaziantep ile diğer bölgelerin yeniden imar sürecinde önemli rol üstleneceklerini belirtti. Törenin sonunda, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’a tablo hediye etti. Ayrıca, geçen yıl bölgeden en çok ihracat yapan 100 firma temsilcisine plaket takdim edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde (GAİB) düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenine katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde (GAİB) düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenine katıldı.