Ticaret Bakanı Bolat, Yatırımcıları Türkiye'nin Fırsatlarına Davet Etti

Ticaret Bakanı Bolat'tan Yatırımcıya Çağrı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkemizin ekonomik dayanıklılığının somut göstergeleri olduğuna inandığı son verilere atıfta bulunarak, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatlardan yararlanmaya davet etti. Bolat, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında, Goldman Sachs genel merkezinde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yaptığı konuşmada bu çağrıyı tekrarladı.

Ekonomik Güç ve Düşen Cari Açık

Bakan Bolat, Türkiye'nin cari açığında yaşanan kayda değer düşüşün, dış ticaret performansındaki artış ile bağlantılı olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin küresel dolaylı yatırımlardaki payını artırma hedefini de vurguladı.

Bakan, "Artık Türkiye, bölgesel bir merkez haline geldi ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi sırasında Avrupa için önemli bir üretim ve dağıtım merkezi olma yolunda ilerliyor," dedi.

Türkiye-ABD Ticaret İlişkileri

Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin son yıllarda etkilenen artışına dikkat çeken Bolat, iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleşmesi için kararlı bir şekilde çalıştıklarını vurguladı. Bolat, Türk şirketlerinin ABD pazarına olan ilgisinin arttığını belirtirken, Türk ve Amerikan firmalarının işbirliklerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Geleceğe Umutla Bakış

Bolat, Türkiye'nin sanayi gücünün son 20 yıl içinde önemli bir dönüşüm geçirdiğini ifade ederek, otomotiv, savunma, tekstil ve inşaat gibi alanlarda önemli bir oyuncu olduğunu söyledi. "Türk ve Amerikan şirketleri, birlikte daha fazla başarı elde edebilir," diyerek, ülkemizin inşaat sektöründe yabancı yatırımcılar için sunduğu fırsatları öne çıkardı.