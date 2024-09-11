Ticaret Bakanı Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'nda Gıda Perakendeciliğine Dikkat Çekti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende sektörü ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Gıda perakendeciliğinin sektördeki oranının %17 olduğunu belirten Bolat, organize perakendeciliğin pazar payının her geçen gün arttığını vurguladı.

Ahilik Geleneği ve Yeni Düzenlemeler

Bolat, konuşmasında perakendeciliğin tarihsel köklerinin Ahilik geleneğine dayandığını hatırlatarak, Ahilik Vakfı'nın kuruluş çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bu vakfın ticaretin kökenleri konusunda daha etkin bir rol oynayacağını belirtti.

Danışma ve İstişare Vurgusu

Bakan, özel sektör ve meslek kuruluşlarıyla düzenli istişarelerde bulunarak, ticaret sektöründeki yasal düzenlemelerin optimize edileceğini ifade etti. Perakende sektörünün büyüme potansiyeline dikkat çeken Bolat, tüketici ile üretici arasındaki iletişimi güçlendirmenin önemine vurgu yaptı.

Dijitalleşme ve Fijitalleşme Dönemi

Teknolojinin gelişimi ile birlikte perakendecilikte fijitalleşme kavramının ortaya çıktığını belirten Bolat, dijital ve fiziksel dünyaların etkileşiminin giderek arttığını ve bu durumun müşteri deneyimini zenginleştireceğini söyledi.

Tedarik Zinciri Düzenlemeleri

Ömer Bolat, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikleri açıklayarak, tarım ve gıda ürünleri için azami ödeme sürelerinin yeniden belirlendiğini duyurdu. Bu düzenlemeler ile haksız ticari uygulamaların önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin Ekonomik Hedefleri

Bakan Bolat, Türkiye’nin düşük enflasyonla güçlü bir büyüme dönemine girmesi gerektiğini belirtirken, hükümetin enflasyonu düşürmek adına kararlı politikalar izlediğini de sözlerine ekledi. Bu süreçte tüm tarafların haklarını koruyarak hizmet sunmayı hedeflediklerini vurguladı.