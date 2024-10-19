Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Deprem Bölgesine Kaynak Akışı ve Ekonomik Büyüme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ÖNSİAD Kongresi'nde Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Önder Sanayici İşadamları Derneği (ÖNSİAD) tarafından düzenlenen 5. Olağan Kongre'de önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Türkiye'nin deprem sonrası yeniden imar sürecine dair yaptığı konuşmada, "Deprem bölgesine iki yılda 2 trilyon liranın üzerinde kaynak aktarıldı," şeklinde belirtti.

Eğitim ve İstihdam Vurgusu

Bolat, eğitim alanında 1951 yılında kurulan İlim Yayma Cemiyeti ve İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı katkılara dikkat çekti. Bu liselerin, topluma fayda sağlayan bireyler yetiştirdiğini ifade eden Bolat, bu süreçte ÖNSİAD'ın rolüne de değindi.

Ekonomik Zorluklar ve Başarılar

Son yıllarda Türkiye'nin çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Bolat, Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerinin yanı sıra, deprem felaketinin de büyük bir maddi hasar bıraktığını vurguladı. "Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin, hükümetin başarılı bir kriz yönetimi sergilemesiyle atlatılmaya çalışıldığını aktardı.

Büyüme Oranı ve Ekonomik İstikrar

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyüdüğünü açıklayan Bakan Bolat, "Çeşitli olumsuz koşullara rağmen bu büyüme önemli bir başarıydı. İhracat artışı ile büyük kazançlar sağladık," ifadesinde bulundu. Ayrıca, işsizlik oranlarının düşmesini ve istihdamın artışını da aktardı.

Gelecek Hedefleri

Bakan Bolat, uygulanan Orta Vadeli Program ile deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması hedefinin 3 yıl içinde gerçekleştirileceğini belirterek, "2024 Haziran'dan itibaren enflasyonda hızlı bir iniş sürecine gireceğiz," dedi. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için cazip bir pazar haline geldiğini ve 270 milyar dolarlık yatırım çekildiğini vurguladı.

ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Yorulmaz ve yeni başkan adayı Ekrem Kap, Bakan Bolat'a günün anısına hediye takdim etti.