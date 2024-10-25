Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan E-Ticaret ve Savunma Sanayi Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Finans Ofisi Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlenen E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, küresel e-ticaret hacminin 2023 yılı itibarıyla 5,8 trilyon dolara ulaşarak tarihi bir büyüklüğe eriştiğini açıkladı. Ayrıca, 2024 yılı sonunda ise e-ticaret hacminin yüzde 8 büyüme ile 6,3 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

Savunma Sanayi Saldırısını Lanetledi

Etkinliğin açılışında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik menfur terör saldırısını bir kez daha lanetleyen Bolat, şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve yaralılara acil şifalar istedi. Bolat, "Savunma sanayi, Türkiye'nin dünya teknolojisinde geri kalmaması için büyük bir öneme sahiptir," dedi.

E-Ticaretin Potansiyeli

Bakan Bolat, Kovid-19 salgını sürecinin e-ticareti daha da hızlandırdığını belirterek, Türkiye'nin dijital dönüşüm destekli e-ticaret konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. "Geçen yıl internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren bireylerin oranı yüzde 49,5 oldu," diyen Bolat, 2019 yılında 136 milyar lira olan e-ticaret hacminin 2023 itibarıyla 1,85 trilyona çıktığını belirtti.

2028 Hedefleri

Bolat, 2022'de e-ihracatın mal ihracatındaki payının yüzde 0,91 iken, günümüzde bu oranın yüzde 2,6'ya çıktığını açıkladı. 2028 hedefi olarak e-ihracatın toplam mal ihracatındaki payının yüzde 10'a yükseltilmesinin planlandığını ifade etti. Ayrıca, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam 60 trilyon lira ticaret hacmi bulunduğunu ifade etti.

Yeni Düzenlemeler ve Denetimler

Bolat, e-ticaret ve perakende sektörünü regüle etmeye yönelik çeşitli tedbirlerin alındığını ve denetim faaliyetlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi. İç ticarette fahiş fiyat artışları ile stokçuluk faaliyetlerine yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Kadınların ticari hayata katılımını teşvik eden düzenlemeler de yapıldığı belirtildi.