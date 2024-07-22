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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBTİM Yöneticileriyle Toplantı Gerçekleştirdi

Bakan Bolat, TOBTİM yöneticileriyle ticaret politikaları ve ihracatı artırma konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:02
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBTİM Yöneticileriyle Toplantı Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Önemli Toplantı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri AŞ yöneticileriyle bir araya gelerek Türkiye'nin ticaret politikaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Adımlar ve İşbirliği Vurgusu

Bakan Bolat, sosyal medya üzerindeki paylaşımında, toplantıda ihracatın artırılması ve yerel ticaretin desteklenmesi gibi konular üzerinde durduklarını belirtti. Ayrıca, geçmişte kendi de yönetim kurulu üyeliğini yaptığı TOBTİM ile işbirliğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Ekonomik Katkılar ve Projeler

Bolat, TOBTİM'in Türkiye'nin ticaret hayatına yaptığı katkıları takdir ettiklerini ifade ederek, "Birlikte daha güçlü bir ekonomik yapı inşa etmek için işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bakanlık olarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projelere her zaman destek vermeye devam edeceğiz" diyerek geleceğe yönelik umutlu mesajlar verdi.

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