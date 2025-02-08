DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.455.465,74 -0,35%

Ticaret Bakanlığı, 5 Yılda 886 Milyon TL'lik Kaçak Sigara ve Tütünü Önledi

Gümrük muhafaza ekipleri, 2020-2024 yıllarında 886,3 milyon liralık kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:08
Ticaret Bakanlığı, 5 Yılda 886 Milyon TL'lik Kaçak Sigara ve Tütünü Önledi

5 Yılda Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, son 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon lira değerinde sigara ve tütün kaçakçılığının önüne geçti.

AA muhabirinin, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamındaki araştırmasına göre, ekipler yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla mücadelelerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde Teknoloji Kullanımı

Bu süreçte, ekipler risk analizi çalışmaları ve alınan ihbarlar doğrultusunda sıkı denetim gerçekleştiriyor. Teknolojik araçlar, yerli ve milli x-ray cihazları, CCTV güvenlik sistemleri, araç ve konteyner tarama sistemleri ile plaka tanıma teknolojileri kullanılarak kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele ediliyor.

2020-2024 Döneminde Ele Geçirilenler

2020-2024 yılları arasında 472,2 milyon lira değerinde 20,4 milyon paket sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca, 214,9 milyon lira değerinde yaklaşık 1,3 milyon kilogram kaçak tütün de gümrük muhafaza ekiplerince bertaraf edildi.

Bu süreçte ayrıca 113,8 milyon paket sigara kağıdının değeri 90,1 milyon lira, 349,4 milyon paket sigara filtresinin değeri ise 109 milyon lira olarak kaydedildi. Toplamda, 5 yılda kaçakçılıkla mücadelenin bir parçası olarak elde edilen değer 886,3 milyon lira oldu.

Ele Geçirilen Tütün Miktarları ve Değerleri

Ticaret Bakanlığınca ele geçirilen tütün mamulleri ve değerleri şu şekildedir:

Paket/Kilogram Değer (TL)
Sigara 472.185.156
Tütün 214.925.854
Sigara kağıdı 90.129.350
Sigara filtresi 109.049.852
Toplam 886.290.212

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu, Cenevre'de Ulaşım Sektörünü Değerlendirecek
2
Trump, Kanada'ya Yönelik Gümrük Tarifelerini 30 Gün Durdurdu
3
Arabası olanlar sonunda oh çekecek! 6 gün sonra resmen başlıyor
4
Çankırı'da SOGEP Kapsamında 13,5 Milyon Lira Bütçeli Projeler Hayata Geçiyor
5
Demiryolu Emniyet Yönetiminde Büyük Değişiklik Kriterleri Belirlendi
6
SPK ve Yargıda Birlik Derneği'nden Finansal Okuryazarlık İşbirliği Protokolü
7
ABD Hazine Bakanı Bessent, Vergi İndirimlerini Kalıcı Hale Getireceklerini Açıkladı

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar