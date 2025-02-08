Ticaret Bakanlığı, 5 Yılda 886 Milyon TL'lik Kaçak Sigara ve Tütünü Önledi

5 Yılda Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, son 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon lira değerinde sigara ve tütün kaçakçılığının önüne geçti.

AA muhabirinin, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamındaki araştırmasına göre, ekipler yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla mücadelelerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimlerde Teknoloji Kullanımı

Bu süreçte, ekipler risk analizi çalışmaları ve alınan ihbarlar doğrultusunda sıkı denetim gerçekleştiriyor. Teknolojik araçlar, yerli ve milli x-ray cihazları, CCTV güvenlik sistemleri, araç ve konteyner tarama sistemleri ile plaka tanıma teknolojileri kullanılarak kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele ediliyor.

2020-2024 Döneminde Ele Geçirilenler

2020-2024 yılları arasında 472,2 milyon lira değerinde 20,4 milyon paket sigara ele geçirilmiştir. Ayrıca, 214,9 milyon lira değerinde yaklaşık 1,3 milyon kilogram kaçak tütün de gümrük muhafaza ekiplerince bertaraf edildi.

Bu süreçte ayrıca 113,8 milyon paket sigara kağıdının değeri 90,1 milyon lira, 349,4 milyon paket sigara filtresinin değeri ise 109 milyon lira olarak kaydedildi. Toplamda, 5 yılda kaçakçılıkla mücadelenin bir parçası olarak elde edilen değer 886,3 milyon lira oldu.

Ele Geçirilen Tütün Miktarları ve Değerleri

Ticaret Bakanlığınca ele geçirilen tütün mamulleri ve değerleri şu şekildedir: