DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.407.888,07 0,55%

Ticaret Bakanlığı Ekim'de 614 Firmaya İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı, ekim ayında 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenledi. Güncel belgeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:11
Ticaret Bakanlığı Ekim'de 614 Firmaya İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli İzin Belgeleri Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekim ayında 614 firma için izin belgesi düzenledi. Bu önemli gelişme, bakanlığın ticaretin sürdürülebilirliğini destekleme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Resmi Yayımlarla Duyuruldu

Bakanlığın, kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış, teslim, hariçte işleme ve firma talebine dayalı iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu durum, ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İzin Belgelerinin Dağılımı

Verilen belgelerin detayları şöyle: Geçen ay, 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi ve 113 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, firma talepleri doğrultusunda 21 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi. Bakanlık tarafından resen iptal edilen belgelerin sayısı ise 13 olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı Ekim'de 614 Firmaya İzin Belgesi Verdi
2
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararları
3
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu
4
Kar Paylarındaki Tevkifat Oranı Artırıldı: Yüzde 10'dan 15'e Çıktı
5
E-Ticarette Tevkifat Oranı Yüzde 1 Olarak Belirlendi
6
ASKON, Suriye'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ulaşımında Bulundu
7
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Belirlendi: En Yüksek 3 Bin Lira

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı