Ticaret Bakanlığı Ekim'de 614 Firmaya İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli İzin Belgeleri Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ekim ayında 614 firma için izin belgesi düzenledi. Bu önemli gelişme, bakanlığın ticaretin sürdürülebilirliğini destekleme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Resmi Yayımlarla Duyuruldu

Bakanlığın, kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış, teslim, hariçte işleme ve firma talebine dayalı iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu durum, ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İzin Belgelerinin Dağılımı

Verilen belgelerin detayları şöyle: Geçen ay, 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 3 firmaya hariçte işleme izin belgesi ve 113 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi. Ayrıca, firma talepleri doğrultusunda 21 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi. Bakanlık tarafından resen iptal edilen belgelerin sayısı ise 13 olarak belirlendi.