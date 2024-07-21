Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ticaret Bakanlığı haziranda 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 466 firma için izin belgesi düzenledi.Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 09:01
Ticaret Bakanlığı haziranda 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 466 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 466 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 hariçte işleme izin belgesi, 27 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden 29 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak

O ilde yaş sınırı kalktı, tamamen ücretsiz oldu! 2 ay daha girişlere para alınmayacak

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor

İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor

EYT'li emekliler kara kara düşünecek! Maaş zamlarında kimsenin bilmediği kara haber geldi

O ilde yaş sınırı kalktı, tamamen ücretsiz oldu! 2 ay daha girişlere para alınmayacak