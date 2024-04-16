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Ticaret Bakanlığı: “İsrail’e yapılan ihracat kısıtlamasında kapsam genişletildi”

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan’da İsrail’e ihracat kısıtlaması getirmiş olduğunu durdurulduğunu duyurmuştu. Yeni kararla birlikte Bakanlık, diğer ülkelerin de Türkiye üzerinden İsrail’e ürün göndermesini kısıtladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:32
Ticaret Bakanlığı: “İsrail’e yapılan ihracat kısıtlamasında kapsam genişletildi”

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan’da İsrail’e yönelik ihracat kısıtlaması ile ilgili yeni bir karar alındığını ve kısıtlamanın kapsamının genişletildiğini açıkladı. Daha önceki kısıtlama kararında, 54 ürün grubunda yer alan 1019 ürünün İsrail’e gönderilmesi yasaklanmıştı.

Yeni alınan kararla birlikte, daha önce belirtilen 1019 ürünün serbest bölgeler, antrepolar, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yollarıyla da İsrail’e gönderilmesi kısıtlandı. Üçüncü ülkeler, daha önce belirlenen bu ürünleri Türkiye üzerinden İsrail’e gönderemeyecek.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana Filistin’i desteklediklerini ve her platformda destek vermeye devam edeceklerini de belirtti.

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