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Ticaret Bakanlığı'ndan İthalat Rejiminde Önemli Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ithalat rejiminde önemli düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Sivil hava taşıtlarından gümrük işlem süreçlerine kadar birçok alanda yenilikler getirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:54
Ticaret Bakanlığı'ndan İthalat Rejiminde Önemli Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı'ndan İthalat Rejimi Düzenlemeleri

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ithalat rejimi ile ilgili önemli düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımladı. Bu düzenlemeler ile birlikte, sivil hava taşıtlarının ithalatında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen uygunluk yazısı aranacak.

Elektronik Başvuru ve Tercihler

Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru İçin Yetkilendirme Tebliği" ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile yürütülen ithalat işlemlerinin elektronik ortamda yapılması hedefleniyor. Böylece başvuru işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcılar için Yeni Düzenlemeler

"Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ" kapsamında aspartam, neotam ve sakarin gibi tatlandırıcıların ithalatında, gümrük beyannamelerinin işlenmesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygunluk yazısının aranması gerekecek.

Harita ve Harita Bilgileri

"Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ" ile yalnızca kara, hava ve deniz haritaları ile sayısal ortamda bulunan haritaların ithalatında yeni düzenlemeler yapıldı.

Elektrikli Araçlar ve Kamu İhaleleri

Belirli elektrikli araçların ithalatı için izin belgesi düzenleme koşulları da netleştirildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının ithalatta alması gereken izinlerle ilgili usul ve esaslar "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ" ile belirlendi.

Askıya Alma Sistemi ve Rekabet Gücünün Artırılması

1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan "Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ" ile Türkiye'deki sanayicilerin rekabet güçlerinin artırılması ve yeni iş alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Nihai tüketiciye satışa hazır ürünlerin bu sisteme dahil edilmemesi sağlanacak.

Son olarak, harp silahları, radyoaktif maddeler, bazı patlayıcılar ve çift kullanımlı malzemelere dair belgelerin onaylanması süreçlerini kapsayan tebliğler de yayımlandı.

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