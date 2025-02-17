Ticaret Bakanlığı, Uzaktan Eğitimde En Etkin Bakanlık Ödülünü Kazandı

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Başarı

Ticaret Bakanlığı, kurum içi e-öğrenme içeriklerini kendi öz kaynaklarıyla hazırladığı çalışmalar sonucunda İstanbul HR Forum'da ödül almaya hak kazandı. Bakanlık, "Uzaktan Eğitim Kapısı ile Eğitim Faaliyetlerini En Etkin Şekilde Yürüten Bakanlık" ödülüne layık görüldü.

Dijital Dönüşüme Önem Veriliyor

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca düzenlenen forumda, 2024 yılı itibarıyla dijital dönüşüm sürecine odaklanarak eğitim alanındaki çalışmalarına hız vermeye devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda, e-öğrenme içeriklerinin kendi kaynaklarıyla üretilebilen nadir kurumlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Önemli Tasarruf ve Eğitim İmkanları

Yapılan açıklamada, Bakanlığın bu çalışmalarla önemli ölçüde tasarruf sağladığına dikkat çekildi. Dışarıdan hizmet satın almadan geliştirilen canlı sanal sınıf, video SCORM ve animasyonlu mikro öğrenme yöntemleriyle oluşturulan içerikler sayesinde yaklaşık 244,3 milyon lira tasarruf edildi.

Katılımcı Sayısında Rekor

Bakanlığın, mevcut e-öğrenme içeriklerini hazırlama noktasında devam eden çalışmaları ile 140 binin üzerinde katılımcıya eğitim verdiği belirtilirken, personeline kısa ve anlaşılır bilgiler ile nano öğrenme modülleri içeren eğitim içerikleri sunma kapasitesinin artırılmakta olduğu ifade edildi.