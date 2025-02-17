Ticaret Bakanlığı, Uzaktan Eğitimde En Etkin Bakanlık Ödülünü Kazandı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul HR Forum'da 'En Etkin Eğitim Faaliyetleri' ödülünü kazandı ve büyük tasarruf sağladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:07
Ticaret Bakanlığı, Uzaktan Eğitimde En Etkin Bakanlık Ödülünü Kazandı

Ticaret Bakanlığı'ndan Önemli Başarı

Ticaret Bakanlığı, kurum içi e-öğrenme içeriklerini kendi öz kaynaklarıyla hazırladığı çalışmalar sonucunda İstanbul HR Forum'da ödül almaya hak kazandı. Bakanlık, "Uzaktan Eğitim Kapısı ile Eğitim Faaliyetlerini En Etkin Şekilde Yürüten Bakanlık" ödülüne layık görüldü.

Dijital Dönüşüme Önem Veriliyor

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca düzenlenen forumda, 2024 yılı itibarıyla dijital dönüşüm sürecine odaklanarak eğitim alanındaki çalışmalarına hız vermeye devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda, e-öğrenme içeriklerinin kendi kaynaklarıyla üretilebilen nadir kurumlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Önemli Tasarruf ve Eğitim İmkanları

Yapılan açıklamada, Bakanlığın bu çalışmalarla önemli ölçüde tasarruf sağladığına dikkat çekildi. Dışarıdan hizmet satın almadan geliştirilen canlı sanal sınıf, video SCORM ve animasyonlu mikro öğrenme yöntemleriyle oluşturulan içerikler sayesinde yaklaşık 244,3 milyon lira tasarruf edildi.

Katılımcı Sayısında Rekor

Bakanlığın, mevcut e-öğrenme içeriklerini hazırlama noktasında devam eden çalışmaları ile 140 binin üzerinde katılımcıya eğitim verdiği belirtilirken, personeline kısa ve anlaşılır bilgiler ile nano öğrenme modülleri içeren eğitim içerikleri sunma kapasitesinin artırılmakta olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı, Uzaktan Eğitimde En Etkin Bakanlık Ödülünü Kazandı
2
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Türkiye'nin İstihdam Başarısının Sırrı
3
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları: Yarın İçin Belirlenen En Yüksek ve En Düşük Rakamlar
4
DEİK, Türkiye-Özbekistan Ticaretini Güçlendirmek İçin Webinar Serisi Başlattı
5
Rusya Ekonomisi Soğuma Belirtileri Gösteriyor
6
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 13 Bin Lira Seviyesinde Belirlendi
7
Bu Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Belirlendi

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi