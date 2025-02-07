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Ticaret Borsalarında 5 Ayda 447 Bin Ton Fındık İşlendi

Ticaret borsalarında 5 ayda 447 bin ton üstü fındık işlem gördü, en çok işlem Sakarya'da yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:00
Ticaret Borsalarında 5 Ayda 447 Bin Ton Fındık İşlendi

Ticaret Borsalarında 447 Bin Ton Fındık Satışı Gerçekleşti

Ticaret borsalarında son beş ay içinde 447 bin tonu aşkın fındık işlem gördüğü bildirildi. Giresun Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satışlarıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, geçen yılın ağustos-aralık döneminde borsalarda toplam 447 bin 521 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı. Bu süreçte en fazla işlem gören il 101 bin 345 tonla Sakarya olurken, onu 85 bin 236 tonla Ordu, 81 bin 229 tonla Düzce/Bolu ve 68 bin 207 tonla Giresun takip etti.

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