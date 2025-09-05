DOLAR
TİGEM 15 Safkan Elit Arap Koşu Tayını İhale ile Satacak

TİGEM Karacabey, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışını hibrit model ve açık artırma ile ihale edecek. İhale 23 Eylül saat 12.00'de Veliefendi'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:42
Karacabey'den Veliefendi'ye: Hibrit Modelde Açık Artırma

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayı satışına ilişkin ihale düzenleyecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ihale, hibrit model (fiziki ve çevrim içi) ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.

İhalede her bir tay için 300 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 23 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

