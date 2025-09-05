TİGEM 15 Safkan Elit Arap Koşu Tayını İhale ile Satacak

Karacabey'den Veliefendi'ye: Hibrit Modelde Açık Artırma

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayı satışına ilişkin ihale düzenleyecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ihale, hibrit model (fiziki ve çevrim içi) ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.

İhalede her bir tay için 300 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 23 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.