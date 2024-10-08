DOLAR
34,26 -0,04%
EURO
37,62 0,03%
ALTIN
2.880,42 1,03%
BITCOIN
2.132.784,42 1,23%

TİGEM'in Açık Artırmasında Arap Tayı Rekor Fiyata Satıldı

TİGEM'in düzenlediği açık artırmada 'Özmen Bey' isimli Arap tayı 6 milyon liraya alıcı buldu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 18:26
TİGEM'in Açık Artırmasında Arap Tayı Rekor Fiyata Satıldı

TİGEM’in Veliefendi Hipodromu’ndaki Müthiş Açık Artırma

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen açık artırmada, "Özmen Bey" isimli Arap tayı 6 milyon liradan teklif alarak yeni sahibini buldu.

Açık Artırmada Yüksek İlgi

2024 yılı ikinci elit tay satışı, yoğun bir ilgiyle gerçekleşti. Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 15 safkan Arap elit tayı, açık artırmada büyük bir dikkat topladı.

Rekora Koşan Tay

Özellikle "Turbo" isimli atın yavrusu olan "Özmen Bey", 6 milyon liraya Ömer Bilir tarafından satın alındı. TİGEM, toplamda 26 milyon 300 bin lira hasılat elde etti.

Genel Müdür Yardımcısı'nın Açıklamaları

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, müzayede sırasında yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekti. Bülbül, TİGEM’in bu alandaki katkılarının değerli olduğunu belirterek, "Bütün safkanlarımız şampiyon potansiyeline sahip," dedi.

Gelecek Müzayede Detayları

Gelecek açık artırmanın, 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirileceği bildirildi. Bu müzayede, Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen en seçkin elit tayların satışa sunulacağı bir etkinlik olacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi. Açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi. Açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi. Açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2023'te Köpek Vergisinde Rekor Gelir
2
Adana'da Ekonomik Destek Müjdesi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Açıklamalar
3
Dünya Bankası, Çin Ekonomisinde Yavaşlama Bekliyor
4
O bankanın müşterilerine yüzde 50 indirim geldi! Nasıl ödeyim diye kara kara düşünmeye son
5
TİGEM'in Açık Artırmasında Arap Tayı Rekor Fiyata Satıldı
6
Emekliler koşa koşa oraya gidiyor! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine indirimli oldu!
7
Altın borçlanan başını taşlara vuracak! O tarihte görülmemiş rekor geliyor!

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek