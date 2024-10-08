TİGEM'in Açık Artırmasında Arap Tayı Rekor Fiyata Satıldı

TİGEM’in Veliefendi Hipodromu’ndaki Müthiş Açık Artırma

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen açık artırmada, "Özmen Bey" isimli Arap tayı 6 milyon liradan teklif alarak yeni sahibini buldu.

Açık Artırmada Yüksek İlgi

2024 yılı ikinci elit tay satışı, yoğun bir ilgiyle gerçekleşti. Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen 15 safkan Arap elit tayı, açık artırmada büyük bir dikkat topladı.

Rekora Koşan Tay

Özellikle "Turbo" isimli atın yavrusu olan "Özmen Bey", 6 milyon liraya Ömer Bilir tarafından satın alındı. TİGEM, toplamda 26 milyon 300 bin lira hasılat elde etti.

Genel Müdür Yardımcısı'nın Açıklamaları

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, müzayede sırasında yaptığı açıklamada, Osmanlı dönemine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekti. Bülbül, TİGEM’in bu alandaki katkılarının değerli olduğunu belirterek, "Bütün safkanlarımız şampiyon potansiyeline sahip," dedi.

Gelecek Müzayede Detayları

Gelecek açık artırmanın, 22 Ekim Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirileceği bildirildi. Bu müzayede, Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen en seçkin elit tayların satışa sunulacağı bir etkinlik olacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi. Açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi. Açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 2024 yılı ikinci elit tay satışı, Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen müzayedeyle gerçekleştirildi. Açık artırmada "Özmen Bey" isimli Arap tayı, 6 milyon liradan alıcı buldu.