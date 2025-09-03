TİM Başkanı Gültepe: Ağustos İhracatı 21,8 Milyar Dolar, Otomotiv Zirvede

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Ağustos dış ticaret verilerini değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda ağustos ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Toplantıda Ticaret Bakanı Ömer Bolat da verileri açıkladı.

Ana bulgular ve ülkeler

Gültepe, ağustosta gerçekleştirilen ihracatın 21,8 milyar dolar olduğunu belirterek, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Irak olduğunu ifade etti. Ayrıca 51 ülkede yüzde 50'nin, 89 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış sağlandığını ve toplam 116 ülkeye ihracat artışı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Sektörel dağılım ve performans

İhracatta sektörlere göre liderliğin otomotivde olduğunu söyleyen Gültepe, otomotiv ihracatının 2,7 milyar dolar ile birinci sırada yer aldığını aktardı. Diğer sektörlerin dış satımları şöyle: kimya 2,6 milyar, hazır giyim 1 milyar 526 milyon, elektrik-elektronik 1 milyar 492 milyon, çelik 1 milyar 386 milyon dolar. Toplamda 11 sektörün ihracatını artırdığı, 15 sektörün ise eksi yazdığı belirtildi.

Genel hacim ve dönemsel veriler

Gültepe, 8 aylık ihracatın 178,1 milyar dolar, son 12 aylık ihracatın ise 269 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. 8 aylık artışın yüzde 4,3, 12 aylık artışın yüzde 2,8 olduğunu aktarırken, hizmet ihracatında iki aylık gecikme nedeniyle yaklaşık 13,4 milyar dolar seviyesinde bir tutar beklendiğini ifade etti.

Sakarya ve bölgesel veriler

Gültepe, Sakarya'nın sanayi gücüyle ülke ekonomisine katkısına dikkat çekerek, ilin genel ticaret sistemine göre geçen yıl 6,6 milyar dolar ile sekizinci sırada bulunduğunu, faaliyet özelinde ise bu tutarın 10 milyar dolara çıktığını söyledi. Sakarya ihracatında otomotivin yüzde 85 oranla öne çıktığını, ağustosta ilin 610,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

İller, yeni ihracatçılar ve parite etkisi

TİM verilerine göre 40 ilin ihracatını artırdığı, en çok dış satım yapan 5 kentin İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir olduğunu aktaran Gültepe, ağustosta 1014 firmanın ilk kez ihracat yaptığını ve bu firmaların ihracata katkısının 66,4 milyon dolar olduğunu söyledi. Birim ihracat değerinin yaklaşık 1,5 dolar civarında olduğunu ve paritenin ihracata 505 milyon dolar katkı sağladığını vurguladı.

Ekonomik değerlendirme ve uyarılar

Gültepe, 2025 ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüdüğünü, iç talep ve hane halkı harcamalarının büyümeye belirleyici katkı yaptığını kaydetti. İhracatın rolünün sınırlı kaldığını söyleyerek rekabetçilik sorunlarının ihracat ivmesini törpülediğini belirtti. Ayrıca sanayicinin finansmana erişimdeki zorluklara dikkat çekip, faiz ve finansman maliyetlerinin rekabetçiliği olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gelecek adımlar ve dış pazar çalışmaları

Gültepe, ihracatı yeniden büyümenin lokomotifi haline getirecek politikalar gerektiğini vurgulayarak, yeni ve doğrudan destek çağrısında bulundu. TİM ve birliklerin ihracatı artırmak için bakanlıkla yoğun çalıştıklarını söyledi. Geçen ay Avustralya ve Nijerya'ya ticaret heyeti programı düzenlendiklerini, bu ay ise Meksika, Kuveyt, Almanya ve Filipinler'e heyetler düzenlediklerini belirtti ve firmaların katılımını beklediklerini aktardı.

Anma

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta zaferle taçlandığını anımsatan Gültepe, zaferin mimarı Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

