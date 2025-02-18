TKBB ve Meezan Bank'tan İslami Finans İçin Stratejik Ortaklık

Türkiye ve Pakistan'dan İslami Finans Alanında Önemli Adım

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Pakistan'ın önde gelen İslami bankası Meezan Bank Limited, İslami finansın gelişimine katkıda bulunmak üzere önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu iş birliği, sektörde bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme hedeflerini taşıyor.

Mutabakat Zaptı İmza Töreni

Mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a düzenlediği resmi ziyaret sırasında, İslamabad'daki başbakanlık konutunda gerçekleştirilen üst düzey bir törenle imzalandı. Törene, Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif ve her iki ülkeden üst düzey delegeler de katıldı.

İlk imzalar, Meezan Bank Şer'i Uyum Grup Başkanı Ahmed Ali Siddiqui ve TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural tarafından atıldı. Açıklamada, bu ortaklığın İslami bankacılık alanında önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Ortaklık Hedefleri

Bu stratejik iş birliği, kapasite ve yetenek geliştirme, bilgi değişimi ve inovasyon gibi üç temel alana odaklanarak, İslami bankacılıkta sınır ötesi iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Her iki kurum, etik bankacılık uygulamalarını teşvik etmeyi ve finansal kapsayıcılığı artırmayı amaçlıyor.

Açıklamada, bu ortak vizyonun insan sermayesini, operasyonel yetenekleri ve sınır ötesi sinerjileri geliştirme konusundaki etkisinin altı çizildi. Ortaklık ile birlikte, İslami finansın küresel büyümesine katkıda bulunulması da planlanıyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Pakistan'ın İslami bankası Meezan Bank Limited arasında sektörde bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.