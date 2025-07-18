DOLAR
40,34 -0,01%
EURO
46,95 0,06%
ALTIN
4.351,38 -0,73%
BITCOIN
4.745.179,68 1,26%

TKDK Başkanı Antalyalı'dan Kırsal Kalkınma Vurgusu: 1,9 Milyar Euro Destek

TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Denizli'de kırsal kalkınmayı ve kadın yatırımcıları desteklediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 18:44
TKDK Başkanı Antalyalı'dan Kırsal Kalkınma Vurgusu: 1,9 Milyar Euro Destek

TKDK Başkanı Antalyalı: Kırsal Kalkınmaya 1,9 Milyar Euro Destek

Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri de çeşitlendirmeye odaklandıklarını belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, "17 farklı sektörde destek veriyoruz. Dolayısıyla tüm unsurlarıyla bir kırsal kalkınma hamlesi yapmaya çalışıyoruz," dedi.

Denizli’de Hibe Desteği Töreni

Antalyalı, Denizli'deki DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "2025 yılı Denizli IPARD Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu Araç Teslim Töreni"nde konuştu. Bugüne kadar 26 binden fazla projeye sağladıkları 1,9 milyar avro hibe desteğiyle ülkeye yaklaşık 4 milyar avro yatırım kazandırdıklarını vurguladı.

Bu yatırımlarla birlikte ülke genelinde 106 bin yeni istihdam oluşturulduğunu ifade eden Antalyalı, "Kırsalda yaşayan her bir vatandaşın refah düzeyini ve istihdamını arttırmayı hedefliyoruz. Özellikle doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimine özen gösteriyoruz," şeklinde konuştu.

Kadın Yatırımcılara Özel Destek

Antalyalı, destek programlarına kadınların ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "Kadınlarımız ve gençlerimiz bizim önceliğimizdir. Onlar olmadan bir kırsal yaşam düşünülemez. 6 bin 500 hanımefendi yatırımcımız var. Türkiye iş gücüne katılım oranında %12 civarındayken, bizde bu oran %30'un üzerindedir," dedi.

Ayrıca, yaklaşık 33 bin kadının, TKDK’nın projelerinde istihdam edildiğini de aktaran Antalyalı, bu durumun bir başarı olduğunu ifade etti.

Yeni Kaynaklar İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Antalyalı, hibe programlarının devam edeceğini vurguladı ve "Daha farklı kaynaklar arayışı içindeyiz. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Potansiyelimizin çok yüksek olduğunu biliyoruz. En iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışacağız," diye ekledi.

Törenin ardından, protokol üyeleri destek almaya hak kazananlara temsili çek ile soğutuculu araçların anahtarlarını teslim etti. Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve çeşitli kamu ve tarımsal kooperatif temsilcileri katıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Denizli'deki...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Denizli'deki DSİ Sosyal Tesisleri'nde, "2025 yılı Denizli IPARD Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu Araç Teslim Töreni"ne katılarak bir konuşma yaptı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Denizli'deki...

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Denizli'deki DSİ Sosyal Tesisleri'nde, "2025 yılı Denizli IPARD Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu Araç Teslim Töreni"ne katılarak bir konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozcaada'nın Mor Kekik Tarlalarında Efe Arısının İlk Bal Hasadı Gerçekleşti
2
İkinci el fiyatına sıfır Fiat Egea kampanyası! 739 bin TL'ye sıfır araç hayal değil
3
TKDK Başkanı Antalyalı'dan Kırsal Kalkınma Vurgusu: 1,9 Milyar Euro Destek
4
IDEF 2025'te Savunma Sanayi Yenilikleri Tanıtılacak
5
IDEF 2025 Açılışına Doğru: Savunma Sanayi Gücümüz Artıyor
6
IDEF 2025 Öncesi Savunma Sanayi'nde İhracat Verileri Açılandı
7
Ticaret Bakanı Bolat'dan Schengen Vizesi Kolaylığı Müjdesi

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 Bin Yeni Personel Alımı

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel