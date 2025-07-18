TKDK Başkanı Antalyalı'dan Kırsal Kalkınma Vurgusu: 1,9 Milyar Euro Destek

TKDK Başkanı Antalyalı: Kırsal Kalkınmaya 1,9 Milyar Euro Destek

Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra ekonomik faaliyetleri de çeşitlendirmeye odaklandıklarını belirten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, "17 farklı sektörde destek veriyoruz. Dolayısıyla tüm unsurlarıyla bir kırsal kalkınma hamlesi yapmaya çalışıyoruz," dedi.

Denizli’de Hibe Desteği Töreni

Antalyalı, Denizli'deki DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "2025 yılı Denizli IPARD Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu Araç Teslim Töreni"nde konuştu. Bugüne kadar 26 binden fazla projeye sağladıkları 1,9 milyar avro hibe desteğiyle ülkeye yaklaşık 4 milyar avro yatırım kazandırdıklarını vurguladı.

Bu yatırımlarla birlikte ülke genelinde 106 bin yeni istihdam oluşturulduğunu ifade eden Antalyalı, "Kırsalda yaşayan her bir vatandaşın refah düzeyini ve istihdamını arttırmayı hedefliyoruz. Özellikle doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimine özen gösteriyoruz," şeklinde konuştu.

Kadın Yatırımcılara Özel Destek

Antalyalı, destek programlarına kadınların ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "Kadınlarımız ve gençlerimiz bizim önceliğimizdir. Onlar olmadan bir kırsal yaşam düşünülemez. 6 bin 500 hanımefendi yatırımcımız var. Türkiye iş gücüne katılım oranında %12 civarındayken, bizde bu oran %30'un üzerindedir," dedi.

Ayrıca, yaklaşık 33 bin kadının, TKDK’nın projelerinde istihdam edildiğini de aktaran Antalyalı, bu durumun bir başarı olduğunu ifade etti.

Yeni Kaynaklar İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Antalyalı, hibe programlarının devam edeceğini vurguladı ve "Daha farklı kaynaklar arayışı içindeyiz. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Potansiyelimizin çok yüksek olduğunu biliyoruz. En iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışacağız," diye ekledi.

Törenin ardından, protokol üyeleri destek almaya hak kazananlara temsili çek ile soğutuculu araçların anahtarlarını teslim etti. Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ve çeşitli kamu ve tarımsal kooperatif temsilcileri katıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Denizli'deki DSİ Sosyal Tesisleri'nde, "2025 yılı Denizli IPARD Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu Araç Teslim Töreni"ne katılarak bir konuşma yaptı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı Denizli'deki DSİ Sosyal Tesisleri'nde, "2025 yılı Denizli IPARD Yatırımları Temsili Çek ve Soğutuculu Araç Teslim Töreni"ne katılarak bir konuşma yaptı.