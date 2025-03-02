TKDK'den Ankara'daki Çevre Dostu Tarım Uygulamalarına Hibe Desteği

TKDK'den Çevre Dostu Tarım Uygulamalarına Hibe Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsal alanların sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla Ankara'daki çevre dostu projelere hibe sağlamaya başladı. "Toprak Örtüsü Koruma ve Toprak Erozyonu Kontrolü" ile "Biyoçeşitlilik-Toy Kuşu Popülasyonunun Geliştirilmesi" tedbirleri kapsamında sunulan destekle, çevre bilincinin artırılması hedefleniyor.

IPARD II ve III Programları Kapsamında Destekler

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II) çerçevesinde tüm başvurular onaylandı ve 5 yıllık süreç başarıyla tamamlandı. Şimdi ise IPARD III Programı altında "Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri" destekleniyor.

Hibe Desteği ve Başvuru Süreci

Bunun ilk adımı olarak, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uygulamalar için çağrı çıkılmıştır. Polatlı'da ise biyoçeşitlilik tedbirleri için ağustos ayında çağrı yapılacağı duyurulmuştur. Destekler, çiftçilerin uygulamanın getirdiği gelir kaybını ve maliyetleri telafi etmeyi amaçlamaktadır. Hızla değişen iklim koşullarıyla mücadele etmek için, 1-100 hektar büyüklüğündeki arazilerde uygulanacak tedbirler ile ekosistem dengesi güçlendirilecektir.

Finansman ve Uygulama Şartları

Hibe ödemeleri, AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak katkısıyla %100 geri ödemesiz olarak gerçekleşecektir. Destekten, 5 yıl boyunca gönüllü arazi yönetimi taahhüt eden gerçek veya tüzel kişiler yararlanabilecektir. Başvuru yapacak kişilerin, pilot alanlarda faaliyet göstermesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması gerekmektedir.

Türkiye, AB'ye aday ülkeler arasında bu tedbir programını uygulayan ilk ve tek ülke olma özelliğini taşıyor. Başvurular, en fazla 100 hektarlık alan için yapılabilecektir.