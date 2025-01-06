DOLAR
35,32 0,17%
EURO
36,84 -0,92%
ALTIN
3.003,24 -0,13%
BITCOIN
3.505.511,35 -1%

TMD Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 14:29
TMD Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) gerçekleştirdiği "Yılın Kareleri" oylamasında yer aldı. Bu yıl birçok önemli an ve olayı yansıtan fotoğrafların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen oylama, medya ve sanat dünyasında büyük ilgi gördü.

Yılmaz, oylama sürecinde katılımcılarla fotoğrafçılığın önemine değinerek, bu tür etkinliklerin toplumsal bilincin artmasına katkı sağladığını vurguladı. "Yılın Kareleri" etkinliği, Anadolu Ajansı'nın iş dünyası, sanat ve toplum üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, bireylerin bu etkinliğe katılımının artması dikkat çekti.

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, Maden sektörünün gelişimi ve fotoğrafçılığın bu alanda yeralan temalarıyla ilgili düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Oylamaya katılarak, fotoğrafların toplumsal hikâyeleri anlatma kapasitesine ve görüntülerin diline duyduğu saygıyı ifade etti.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOBB, Sağlık Turizmiyle 2028'de 20 Milyar Dolar Hedefliyor
2
TMD Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı
3
Kuru Kayısı İhracatı 2024'te 410 Milyon Doları Aştı
4
Mersin Limanı'nın Kapasitesi 1 Milyon TEU Artıyor
5
Trabzon'da Hamsinin Kilogramı 100 Lira
6
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Düştü
7
ASELSAN 46,1 Milyon Dolar Değerinde İhracat Sözleşmeleri İmzaladı

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek