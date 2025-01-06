TMD Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) gerçekleştirdiği "Yılın Kareleri" oylamasında yer aldı. Bu yıl birçok önemli an ve olayı yansıtan fotoğrafların değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen oylama, medya ve sanat dünyasında büyük ilgi gördü.

Yılmaz, oylama sürecinde katılımcılarla fotoğrafçılığın önemine değinerek, bu tür etkinliklerin toplumsal bilincin artmasına katkı sağladığını vurguladı. "Yılın Kareleri" etkinliği, Anadolu Ajansı'nın iş dünyası, sanat ve toplum üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, bireylerin bu etkinliğe katılımının artması dikkat çekti.

TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, Maden sektörünün gelişimi ve fotoğrafçılığın bu alanda yeralan temalarıyla ilgili düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Oylamaya katılarak, fotoğrafların toplumsal hikâyeleri anlatma kapasitesine ve görüntülerin diline duyduğu saygıyı ifade etti.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.